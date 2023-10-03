سياسة
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باكستان تضم إلى أسطولها طائرات تدريب تركية من طراز "تروي تي 400"
وقّعت شركة "أوجاك سان" التركية مع "دي سي في" الباكستانية اتفاقية لتصدير طائرات تدريب من طراز "تروي تي 400" (Troy T400) بهدف تلبية الاحتياجات التدريبية لطياري باكستان وللأغراض الزراعية ومهام المراقبة.
باكستان تضم إلى أسطولها طائرات تدريب تركية من طراز "تروي تي 400"
طائرة التدريب والأغراض العامة "تروي تي 400" (Troy T400) / صورة: AA
3 أكتوبر 2023

وقّعت شركة تركية اتفاقية لتزويد شركة باكستانية بطائرات التدريب والأغراض العامة "تروي تي 400" (Troy T400).

وأوضحت شركة "أوجاك سان" (UÇAKSAN) التركية لصناعة الطائرات في بيان الثلاثاء، أنها أبرمت اتفاقية مع شركة " Defence & Strategic Ventures" الباكستانية لتزويدها بخمس طائرات من طراز "تروي تي 400".

وذكرت الشركة أن الطائرات المذكورة هي من الفئة العليا والمطورة للطائرة من طراز "تروي تي 200".

وتتسع الطائرة "تروي تي 400" لأربعة أشخاص، ويمكن استخدامها في تدريب الطيارين وللأغراض الزراعية ومهام المراقبة، حسب البيان.

وأضافت الشركة أنها تجري مفاوضات أيضاً مع شركات أخرى في الخارج لتصدير طائراتها وزيادة استثماراتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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