وقّعت شركة تركية اتفاقية لتزويد شركة باكستانية بطائرات التدريب والأغراض العامة "تروي تي 400" (Troy T400).

وأوضحت شركة "أوجاك سان" (UÇAKSAN) التركية لصناعة الطائرات في بيان الثلاثاء، أنها أبرمت اتفاقية مع شركة " Defence & Strategic Ventures" الباكستانية لتزويدها بخمس طائرات من طراز "تروي تي 400".

وذكرت الشركة أن الطائرات المذكورة هي من الفئة العليا والمطورة للطائرة من طراز "تروي تي 200".

وتتسع الطائرة "تروي تي 400" لأربعة أشخاص، ويمكن استخدامها في تدريب الطيارين وللأغراض الزراعية ومهام المراقبة، حسب البيان.

وأضافت الشركة أنها تجري مفاوضات أيضاً مع شركات أخرى في الخارج لتصدير طائراتها وزيادة استثماراتها.