تفاقم تدهور الحياة البرية في غابات كندا بسبب حرائق الصيف الأخيرة، رغم تدهورها بالفعل بسبب التغير المناخي والأنشطة البشرية.

وفي غرب كيبيك، في وسط الغابة يبحث الصياد المنتمي إلى شعب "أنيشيباني" بول وابانونيك، عن مؤشرات لوجود حديث العهد لأيائل الموظ على أراضي أجداد شعبه، حيث بدأ منذ الصغر في الصيد مع العائلة.

وقال وابانونيك لوكالة الصحافة الفرنسية "في العادة، في الطريق الذي نسلكه، كنا نرى آثاراً (لهذه الحيوانات) في كل مكان"، لكن "ما نشهده هنا أشبه بالصحراء".

الآثار الوحيدة المرئية في هذه الغابة الواقعة على بعد مئات الكيلومترات إلى الشمال من مونتريال هي آثار الحريق الذي اجتاحها في يونيو/حزيران. وبعدما كانت المنطقة تزخر بالمناظر الطبيعية الخلابة الملونة بظلال من الأحمر في الخريف، بات المشهد عبارة عن أشجار سوداء أو متفحمة وعدد قليل فقط من البراعم الخضراء الصغيرة.

ولم يعد هناك غطاء نباتي في الغابة، ولا شيء تقريباً يصلح للأكل، وثمّة فرصة ضئيلة لرؤية الحيوانات تعود في وقت قريب.

ولا يُعرف العدد الدقيق للحيوانات التي نفقت في هذه الحرائق، "لكن هناك مئات الآلاف" منها، حسب تقديرات عالِمة الأحياء في الاتحاد الكندي للحياة البرية آني لانغلوا، التي تتحدث عن "مأساة".

ومن القنادس إلى القيوط مروراً بالظربان والذئاب والثعالب الحمراء والدببة، تُعدّ الغابة الشمالية الكندية موطناً لـ85 نوعاً من الثدييات، و130 نوعاً من الأسماك و300 نوع من الطيور، بينها الكثير من الطيور المهاجرة، لكنها تضررت بشدة من موسم الحرائق التاريخي الذي شهدته كندا خلال الصيف الفائت، إذ التهمت النيران 18 مليون هكتار من الأراضي، أي ما يعادل ثلث مساحة البر الرئيسي لفرنسا.

ويوضح ماثيو ميتشل من جامعة بريتش كولومبيا أن لهذه الحرائق "تأثيرات حادة أو مزمنة على صحة الحياة البرية".

ويضيف "غالباً ما تكون الحيوانات الصغيرة أكثر عرضة لتأثيرات الدخان، تماماً مثل البشر، وحتى الحيوانات البحرية مثل الحيتان والدلافين تتأثر عندما تخرج للتنفس".

وتضمّ كندا ما يقرب من 700 نوع من الحيوانات البرية تُعتبر مهددة بالفعل، ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى تدمير الموائل.

وعلى المدى الطويل، تشكل الحرائق ضغطاً إضافياً على هذه البيئات التي تضررت بالفعل بسبب قطع الأشجار. وهذه الحال بالنسبة إلى الوعل، وهو نوع له رمزية كبيرة في كندا ويعيش في الغابات القديمة.