سياسة
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ماسك يواجه دعاوى قضائية حول الاحتيال على مساهمي "تويتر"
يواجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك دعاوى قضائية بتهمة الاحتيال على مساهمين سابقين في “تويتر“ العام الماضي، وذلك عن طريق الانتظار لفترة طويلة قبل الكشف عن أنه استثمر في الشركة التي اشتراها لاحقاً وغيّر اسمها إلى “إكس”.
ماسك يواجه دعاوى قضائية حول الاحتيال على مساهمي "تويتر"
 ماسك بمواجهة دعاوى قضائية تزعم أنه احتال على مساهمين سابقين في “تويتر“ العام الماضي  / صورة: AFP
3 أكتوبر 2023

أمر قاض أمريكي إيلون ماسك بمواجهة معظم الدعاوى القضائية التي تزعم أنه احتال على مساهمين سابقين في تويتر العام الماضي، وذلك عن طريق الانتظار لفترة طويلة قبل الكشف عن أنه استثمر في شركة التواصل الاجتماعي، التي اشتراها لاحقاً وغيّر اسمها إلى إكس.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أندرو كارتر في نص قرار أعلن أمس الاثنين إن المساهمين الذين رفعوا الدعوى القضائية الجماعية المقترحة قد يحاولون إثبات أن ماسك كان يعتزم الاحتيال عليهم من خلال الانتظار 11 يوماً بعد موعد نهائي حددته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإعلان أنه اشترى خمسة بالمئة من أسهم شركة تويتر.

ورفض القاضي في مانهاتن أيضاً دعوى تداول بناء على معلومات سرية ضد ماسك، أغنى رجل في العالم.

وقال مساهمون، بقيادة صندوق تقاعد العاملين في فرق الإطفاء بولاية أوكلاهوما، إن ماسك وفّر ما يزيد على 200 مليون دولار من خلال زيادة حجم حصته في تويتر والتحدث سراً مع مسؤولين تنفيذيين فيها بشأن خططه قبل الإعلان أخيراً عن حصة 9.2 بالمئة في أبريل/نيسان 2022.

وأضافوا أنهم باعوا أسهماً في تويتر بأسعار منخفضة غير حقيقية لأن ماسك فعل ما كان يفعله سراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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