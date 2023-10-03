أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي ستنقطع في غضون "بضعة أشهر" ما لم يوافق الجمهوريون المتشددون على حزمة تمويل جديدة لكييف.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحافيين "الحديث هنا، على الأرجح، عن بضعة أشهر تقريباً".

من جهته، اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن بقادة دول حليفة للولايات المتحدة، لتأكيد استمرار بلاده في دعم أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إن "الرئيس بايدن أجرى اتصالاً صباح اليوم مع حلفائنا وشركائنا لتنسيق دعمنا المتواصل لأوكرانيا"، شارك فيه قادة كندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبولندا ورومانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إضافة إلى وزيرة الخارجية الفرنسية.

وواجه بايدن ضغوطاً لتهدئة مخاوف الحلفاء بعدما توصل الكونغرس الأمريكي في اللحظة الأخيرة السبت، إلى اتفاق على الميزانية يتيح تجنب الإغلاق الحكومي.

وبقيت المساعدات الجديدة لأوكرانيا خارج هذا الاتفاق، بضغط من الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري.

بالمقابل، استغل الكرملين التجاذب السياسي الراهن في واشنطن للتصويب على الدعم الغربي لأوكرانيا في الحرب التي بدأت أواخر فبراير/شباط 2022.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الاثنين إن "التعب من الدعم العبثي تماماً لنظام كييف سيزداد في بلدان مختلفة، ولا سيما في الولايات المتحدة".

وردت نظيرته الأمريكية كارين جان-بيار بالقول "إذا كان بوتين يعتقد أنه يستطيع الصمود أكثر منا فهو مخطئ"، مضيفة أن هناك تحالفاً غربياً كبيراً يدعم أوكرانيا ضد الهجوم الروسي.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستعلن قريباً مساعدة جديدة للقوات المسلحة الأوكرانية من ضمن ميزانية بقيمة 113 مليار دولار سبق أن أقرها الكونغرس.

تقدم على الجبهة جنوباً

ميدانياً، قال جنرال أوكراني كبير، الثلاثاء، إن قواته تتقدم في الجنوب، لكنه لم يقدم تفاصيل تذكر عن المكاسب التي حققتها.

وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي على تليجرام، "تقدمت قوات الدفاع في قطاع تافريا"، مستخدماً الاسم العسكري للجبهة الجنوبية.

وأضاف تارنافسكي، قائد الجبهة الجنوبية، إن القوات نفذت 1198 مهمة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتكبدت القوات الروسية خسائر بلغت 261 فرداً بينما أُسر عشرة آخرون.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في تقريرها المسائي، إن العمليات الهجومية مستمرة في الشرق والجنوب، ولم تسهب في تفاصيل.

وأفاد التقرير بوقوع ضربات جوية روسية في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد، وبأن القوات الأوكرانية صدت الهجمات الروسية في مناطق من دونيتسك استعادتها كييف بالفعل وحول بلدة مارينكا التي يتنازع الجانبان السيطرة عليها منذ فترة طويلة إلى الغرب.

وتركز الحملة في الشرق على استعادة الأراضي المحيطة ببلدة باخموت المدمرة التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو/أيار بعد أشهر من القتال العنيف.

وقال معهد دراسة الحرب، في تقييم صدر أمس الاثنين، إن القوات الأوكرانية حققت مكاسب طفيفة في المنطقة الممتدة بين دونيتسك وزابوريجيا.