سياسة
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"ميتا" تبدأ رسمياً حظر محتويات الوسائل الإعلامية على منصاتها في كندا
حجبت ميتا الثلاثاء وصول الكنديين إلى المحتويات الإعلامية على فيسبوك وإنستغرام، التزاماً بقانون جديد يجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية على الدفع للناشرين.
"ميتا" تبدأ رسمياً حظر محتويات الوسائل الإعلامية على منصاتها في كندا
ميتا تبدأ رسمياً حظر محتويات الوسائل الإعلامية على منصاتها في كندا / Others
2 أغسطس 2023

بدأت ميتا الثلاثاء في منع وصول الكنديين إلى المحتويات الإعلامية على فيسبوك وإنستغرام، التزاماً بقانون جديد يجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية على الدفع للناشرين.

وقالت ميتا إن الروابط والمحتويات التي تنشرها وسائل إعلام كندية وأجنبية "لن تكون مرئية بعد الآن للناس في كندا" على منصاتها، لافتة إلى أن التدبير سيُنفذ بشكل كامل خلال "الاسابيع المقبلة".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نشر مستخدمون كثر في كندا لقطات شاشة تظهر حسابات لوسائل إعلامية بات متعذراً الوصول إليها.

وقد أُقر قانون المعلومات عبر الإنترنت المعروف بـ"سي-18" في حزيران/يونيو، على غرار إجراء مماثل يُعتمد في أستراليا منذ عام 2021، بهدف دعم قطاع الإعلام الكندي المتعثر.

ويُلزم القانون المجموعات الرقمية العملاقة بعقد اتفاقات منصفة مع وسائل الإعلام المحلية لاستخدام المحتوى الخاص بها على منصاتهم، تحت طائلة اللجوء إلى تحكيم ملزم.

وبحسب تقرير برلماني نُشر في تشرين الأول/أكتوبر 2022، قد يوفر التشريع للصحف الكندية إيرادات تقرب من 330 مليون دولار كندي (248 مليون دولار أمريكي) سنوياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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