في حديث لإذاعة بلاده الرسمية، يوم الجمعة، شكّك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في إمكانية بدء المفاوضات في أي وقت قريب بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وقال أوربان: "عندما أكون في المجلس، لا أشعر بالرغبة العارمة لدى البرلمان المجري في التصويت لصالح عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في غضون عامين".

يأتي هذا الحديث في وقت تُمنّي فيه كييف النفس بتسريع مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وتخطط بروكسل لإطلاق مسلسل المفاوضات بحلول ديسمبر/كانون الأول، حسبما نقل موقع "بوليتيكو" عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين.

رئيس الوزراء المجري ليس وحده الذي يتبنى هذا الموقف، بل يشاطره عدد من السياسيين الأوروبيين، خصوصاً في دول أوروبا الشرقية، المتخوفين من المضار الاقتصادية التي يمكن أن يأتي بها الانضمام المتسرع لأوكرانيا، وعلى رأسها تأثيره السلبي على الميزانية الأوروبية وقطاع الزراعة في الاتحاد.

أوروبا غير مستعدة لانضمام أوكرانيا؟

وفي تقرير أخير لها، قال موقع "بوليتيكو" الأمريكي، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لإعلان فتح باب المفاوضات من أجل انضمام أوكرانيا بشأن انضمامها المستقبلي إلى الكتلة، بحلول ديسمبر/كانون الأول.

وفي يونيو/حزيران 2022، منحت بروكسل كييف صفة المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن تُصدر المفوضية "تقريراً مرحلياً" حول مدى تلبية أوكرانيا لشروط الانضمام إلى الكتلة في نوفمبر/تشرين الثاني. وحالما سيُعتمد التقرير ستبدأ المفوضية في الضغط على الأعضاء من أجل بدء المفاوضات، حسبما أكد دبلوماسي أوروبي للموقع الأمريكي.

لكن مع كل هذا الحماس الذي تبديه بروكسل في المسير قدماً نحو عضوية أوكرانيا في الكتلة، هناك مخاوف استراتيجية واقتصادية يضعها الأعضاء نصب أعينهم في الموافقة على هذه الخطوة. وعلى رأسها مسألة استمرار الحرب، التي أشار إليها رئيس الوزراء المجري قائلاً: "هل من المناسب بدء مفاوضات مع بلد في حالة حرب؟ (...) لا نعرف حجم الأراضي بسبب الحرب المستمرة، ولا عدد السكان نظراً لتدفق اللاجئين".

وفي هذا السياق يطرح مقال سابق لمجلة "فورين بوليسي"، سؤال: هل أوروبا مستعدة لانضمام أوكرانيا؟ ويجيب المقال مشيراً إلى أن مسألة الميزانية الأوروبية ستصبح قضية متفجرة بالنسبة لملف انضمام أوكرانيا.

ويخلص المقال إلى أن بروكسل والدول الأعضاء "لا تبذل ما يكفي من الجهد للاستعداد لاستيعاب أوكرانيا. وعلى هذا فإن التصريحات الطنانة التي يستخدمها زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن عضوية أوكرانيا لا تتطابق مع أفعالهم، لاستيعاب دولة بحجم أوكرانيا التي مزّقتها الحرب، وتعداد سكانها، ومستوى دخلها المنخفض واحتياجاتها التمويلية، وإعادة الإعمار".

مأزق الميزانية

تذهب حصّة الأسد من الميزانية الأوروبية، أي ما يعادل نسبة 63% منها، لبرنامج السياسة الزراعية المشتركة (PAC) للاتحاد بـ33%، وكمساعدات للدول الأوروبية الفقيرة من أجل مكافحة التفاوتات المجالية بـ30%.

وستشكل هذه القسمة، في حال انضمام كييف إلى الكتلة، مشكلة كبيرة. ذلك لأن أوكرانيا تُعَد من أفقر البلدان الأوروبية، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد الأوكراني من الدخل عُشر متوسط ​​دخل الفرد في الاتحاد، وأقل من نصف نظيره في أفقر بلدان الاتحاد الأوروبي، بلغاريا أوكرانيا، وفق ما أوضح مقال "فورين بوليسي".

بالإضافة إلى أن لأوكرانيا الآن احتياجات هائلة من البنية التحتية وإعادة الإعمار. وهو ما سيشكل عبئاً ثقيلاً على الميزانية الأوروبية، وقد يمتص الجزء الأكبر من رصيد المساعدات لمكافحة التفاوتات المجالية.

ويؤكّد المتخصّص في القضايا الأوروبية والدولية باتريك مارتن جونييه، أنه "في الوقت الحالي، من الصعب تقييم الآثار الاقتصادية المترتبة على انضمام أوكرانيا (...) لكن علينا أن نتوقع أيضاً تأثيراً قوياً على الصناديق الهيكلية الأوروبية لتطوير المناطق التي تعاني تفاوتات كبيرة في التنمية".

أما بالنسبة إلى برنامج السياسة الزراعية المشتركة، فإن دخول أوكرانيا الاتحاد الأوروبي ستكون له عواقب فورية على البرنامج، الذي يهدف إلى تشجيع الزراعة في البلدان الأعضاء وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق الأوروبية. ويُتوقع أن تحصل أوكرانيا على حصة كبيرة من مساعدات السياسة الزراعية المشتركة، نظراً لضخامة قطاعها الزراعي وحاجته الكبيرة إلى التحديث كي يلائم المعايير الأوروبية.

وانتقد مفوض الزراعة السابق والنائب الأوروبي داسيان سيولو، مماطلة الاتحاد في تعديل السياسات الزراعية المشتركة ومسارعته إلى إطلاق مفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا. وقال سيولو إن الاتحاد الأوروبي "يفتقر إلى رؤية واضحة" للزراعة، ويحتاج بشكل عاجل إلى إصلاح نظام الدعم الضخم تحضيراً لانضمام أوكرانيا.

شبح الحبوب الأوكرانية

وتواجه صادرات الحبوب الأوكرانية معارضة شرسة من دول أوروبا الشرقية، لتأثيرها السلبي على الفلاحين المحليين هناك. وأعلنت كل من بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر، بشكل أحاديّ، تمديد حظرها مرور الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها، في تحدٍّ واضح للاتحاد الأوروبي الذي أعلن رفع القيود عن تلك الواردات منتصف سبتمبر/أيلول المنصرم.

ويعود الخلاف حول الحبوب الأوكرانية إلى شهر أبريل/نيسان الماضي، حينما احتجّ مزارعو تلك الدول على مرور الصادرات الأوكرانية عبر بلدانهم، متخوفين من الخسائر المادية التي يمكن أن يتعرضوا لها نتيجة الأسعار المنخفضة جدّاً لحبوب كييف.

وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، إنه طلب من المفوضية الأوروبية تمديد الحظر على دخول الذرة والقمح وعباد الشمس وبذور اللفت الأوكرانية، وإلا "سنفعل ذلك بأنفسنا لأنه لا يمكننا السماح بتحرير السوق".

وحسب موقع "يوراكتيف"، المختص في الشأن الأوروبي، فإن مشكلة الحبوب الأوكرانية أصبحت تسبب "صداع رأس" للاتحاد الأوروبي، وإن الضغوط تتزايد على المفوضية لإيجاد حل لهذه المعضلة.