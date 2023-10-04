أحرز فريق غلاطة سراي التركي انتصاراً تاريخياً من ملعب أولد ترافود معقل مضيفه مانشستر يونايتد، بعد ما تغلَّب عليه بثلاثة أهداف لهدفين، الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

وكان الفريق التركي دعم موقفه في مجموعته بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط ليصعد للمركز الثاني في جدول الترتيب خلف بايرن ميونخ الألماني المتصدر بـ6 نقاط بعد فوزه في نفس الجولة خارج ملعبه على كوبنهاغن الدنماركي بهدفين لهدف.

من الناحية الأخرى نال مانشستر يونايتد خسارته الثانية في المجموعة بعد هزيمته خارج ملعبه أمام بايرن ميونخ في الجولة الأولى بأربعة أهداف لثلاثة، ليتذيل جدول الترتيب دون أي رصيد.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله، إذ تقدم يونايتد بالهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق الدنماركي راسموس هويلوند قبل أن يتعادل الإيفواري ويلفريد زاها لغلاطة سراي في الدقيقة 23.

وشهد الشوط الثاني تحسناً في أداء الفريقين وسط تكافؤ وندّية وتبادل للهجمات بحثاً عن هدف التقدم، وأنقذ الفرنسي ساشا بوي مدافع غلاطة سراي مرماه من هدف مؤكد من أمام البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 53.

واستغلّ الدنماركي راسموس هويلوند تمريرة خاطئة من البرتغالي سيرجيو أوليفيرا في الدقيقة 67 لينطلق باتجاه المرمى ويضع الكرة في الشباك لحظة خروج الحارس لملاقاته، مسجلاً الهدف الثاني لفريق مانشستر يونايتد.

وجاء الرد سريعاً، فلم ينتظر غلاطة سراي كثيراً، إذ سجل كريم أكتوركوغلو الهدف الثاني لغلاطة سراي في الدقيقة 71 من تمريرة عرضية لزميله باريس يلماز، لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى.

وفي الدقيقة 77 شَهَرَ الحكم البطاقة الحمراء للبرازيلي كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد للحصول على الإنذار الثاني، بعد عرقلته البرتغالي درايس مارتينيز داخل منطقة الجزاء، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء، لكن الأرجنتيني ماورو إيكاردي أهدرها بغرابة.

وعاد إيكاري ليعوّض خطأ إهدار ركلة الجزاء ويسجل هدف غلاطة سراي الثالث في الدقيقة 81 من انفراد بالحارس الكاميروني أونانا، ويمنح فريقه فوزاً ثميناً.