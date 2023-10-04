أعلن الجيش الهندي الأربعاء أنّ 23 جندياً فُقِدُوا بعد أن اجتاح فيضان قويّ ناجم عن هطول أمطار غزيرة وادياً في ولاية سيكيم في شمال شرقي البلاد.

وأوضح الجيش في بيان أنّه "بسبب هطول أمطار غزيرة مفاجئة فوق بحيرة لوناك في شمال سيكيم حدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا، وأنه جرى الإبلاغ عن فقدان 23 فرداً، فيما غمرت المياه بعض المركبات"، مشيراً إلى استمرار عمليات البحث.

وتقع هذه المنطقة الجبلية المعزولة قرب حدود الهند مع نيبال. وتمتدّ بحيرة لوناك عند أسفل كتلة جليدية قريبة من جبل كانغشنجونغا، ثالث أعلى جبال العالم.

ولفت الجيش الهندي إلى أنه بسبب تفريغ مياه أحد السدود في البحيرة في وقت سابق كان منسوب نهر تيستا أعلى بـ4,5 متر من مستواه الاعتيادي.

وغالباً ما تسجّل الهند فيضانات وانزلاقات تربة تتسبب بأضرار كثيرة، لا سيما خلال موسم الأمطار الذي يمتدّ من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول.

وحسب خبراء فإن التغير المناخي يزيد وتيرة هذه الكوارث وشدّتها.