سياسة
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فيضان مفاجئ في الهند.. والجيش يعلن فقدان 23 جندياً
فُقِدَ 23 جندياً هندياً إثر أمطار غزيرة تسببت في فيضان بوادٍ في ولاية سيكيم شمال شرقي البلاد، وغمرت المياه المركبات، فيما أعلن الجيش استمرار عمليات البحث.
فيضان مفاجئ في الهند.. والجيش يعلن فقدان 23 جندياً
أمطار غزيرة تؤدي إلى فيضان في الهند. / صورة: AFP
4 أكتوبر 2023

أعلن الجيش الهندي الأربعاء أنّ 23 جندياً فُقِدُوا بعد أن اجتاح فيضان قويّ ناجم عن هطول أمطار غزيرة وادياً في ولاية سيكيم في شمال شرقي البلاد.

وأوضح الجيش في بيان أنّه "بسبب هطول أمطار غزيرة مفاجئة فوق بحيرة لوناك في شمال سيكيم حدث فيضان مفاجئ في نهر تيستا، وأنه جرى الإبلاغ عن فقدان 23 فرداً، فيما غمرت المياه بعض المركبات"، مشيراً إلى استمرار عمليات البحث.

وتقع هذه المنطقة الجبلية المعزولة قرب حدود الهند مع نيبال. وتمتدّ بحيرة لوناك عند أسفل كتلة جليدية قريبة من جبل كانغشنجونغا، ثالث أعلى جبال العالم.

ولفت الجيش الهندي إلى أنه بسبب تفريغ مياه أحد السدود في البحيرة في وقت سابق كان منسوب نهر تيستا أعلى بـ4,5 متر من مستواه الاعتيادي.

وغالباً ما تسجّل الهند فيضانات وانزلاقات تربة تتسبب بأضرار كثيرة، لا سيما خلال موسم الأمطار الذي يمتدّ من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول.

وحسب خبراء فإن التغير المناخي يزيد وتيرة هذه الكوارث وشدّتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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