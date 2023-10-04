سياسة
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صربيا توقف مشتبهاً بتزعُّمه مجموعة قتلت شرطياً بكوسوفو وتنسحب من الحدود
وقفت الشرطة الصربية ميلان رادويتشيتش المتهم بقيادة مجموعة مسلحة قتلت شرطياً كوسوفوياً بعد فراره من كوسوفو إلى صربيا، فيما أعلنت واشنطن انسحاب القوات الصربية عن الحدود مع كوسوفو بعد أن عززت قواتها في وقت سابق.
صربيا توقف مشتبهاً بتزعُّمه مجموعة قتلت شرطياً بكوسوفو وتنسحب من الحدود
جانب من انتشار الشرطة الكوسوفية في المناطق الشمالية التي تشهد تركز الجالية الصربية. / صورة: Reuters
4 أكتوبر 2023

وقفت الشرطة الصربية الثلاثاء ميلان رادويتشيتش المشتبه بتزعُّمه مجموعة مسلّحة قتلت الشهر الماضي شرطياً ألبانياً في كوسوفو، في حادث كان الأخطر منذ أعوام وأثار مخاوف من تصعيد عسكري.

وأوضحت الداخلية الصربية في بيان لها أنه جرى إيداع رادويتشيتش الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة وتسليمه إلى النيابة العامة في بلغراد، مؤكدة تنفيذ عمليات دهم وتفتيش شقته وعقارات أخرى عائدة إليه. ولم تقدم الشرطة تفاصيل إضافية بشأن مكان إلقاء القبض عليه أو المداهمات.

وبين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول الماضي داوم رادويتشيتش على شراء الأسلحة من البوسنة المجاورة ومن ثم كان ينقلها ويخزنها في "مواقع غير محددة" في كوسوفو، حسب بيان الادعاء. وأضاف البيان أن رادويتشيتش نفى ارتكاب الجرائم التي يُشتبه بأنه قام بها.

وفي السياق نفسه قالت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني في تصريح لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية إنّ بلادها تريد "أن يُسلَّم رادويتشيتش وإرهابيون آخرون إلى جمهورية كوسوفو لإرساء عدالة حقيقية".

ورادويتشيتش هو رجل أعمال وممثل سياسي سابق لصرب كوسوفو، وقدّم الأسبوع الماضي استقالته من منصب نائب رئيس "القائمة الصربية"، وهي التشكيل السياسي الأساسي لصرب كوسوفو. وخضع للاستجواب لدى الشرطة الصربية مرة أُولى السبت، وذلك بعد أيام من تأكيد الرئيس ألكسندر فوتشيتش أنه موجود في "وسط صربيا" ويمكن للسلطات الاستماع إليه.

انسحاب القوات الصربية

وأتى الإعلان عن توقيف رادويتشيتش غداة تأكيد صربيا أنها أعادت مستوى قواتها على طول الحدود مع كوسوفو "إلى الوضع الطبيعي"، وذلك في أعقاب اتهام بريشتينا لها بالتخطيط لـ"ضم" أراضٍ تابعة لها في شمال الإقليم السابق.

وقال رئيس أركان الجيش الصربي ميلان مويسيلوفيتش الاثنين إن "نظام عمل الوحدات... في المنطقة الأمنية" على طول "الخط الإداري مع كوسوفو أُعيد إلى طبيعته".

وأفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بأن صربيا بدأت في تقليل حشدها العسكري الضخم على حدود كوسوفو.

وفي مؤتمر صحفي وصف كيربي الانسحاب بأنه "خطوة إيجابية" وسيكون فعالاً في تخفيف التوترات الإقليمية.

ويعود التوتر في شمال كوسوفو إلى أشهُر خلت بعد قرار رئيس الوزراء ألبين كورتي في مايو/أيار تعيين أربعة من الألبان على رأس مجالس محلية في أربع بلدات تقطنها غالبية من الصرب، بعدما قاطع هؤلاء الانتخابات التي أجريت في مناطقهم.

والتوتر الأخير في الشمال هو الأحدث ضمن سلسلة من الأحداث التي تهزّ المنطقة منذ إعلان استقلالها في 2008.

ولا تزال صربيا، بدعم من حليفتيها روسيا والصين، ترفض الاعتراف بهذا الاستقلال الذي أُعلن في أعقاب حرب دامية خلال التسعينيات بين القوات الصربية والمتمردين الألبان انتهت بتدخل من حلف شمال الأطلسي ضد بلغراد. ولم تحقق أعوام من المباحثات بين الطرفين أي تقدم ملموس نحو سلام دائم.

ويقطن 120 ألف صربي كوسوفو من أصل إجمالي عدد السكان البالغ 1.8 مليون نسمة. ويعيش ثلث صرب كوسوفو في شمال الإقليم السابق، وهي منطقة حدودية مع صربيا. ويرفض هؤلاء أن يَدينوا بالولاء لبريشتينا الراغبة بدورها في ترسيخ نفوذها في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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