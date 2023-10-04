سياسة
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الجيش التركي يدمر 16 موقعاً لتنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق
نفّذ الجيش التركي غارات جوية مساء الثلاثاء على معاقل تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق، أسفرت عن تدمير 16 موقعاً بها مغارات مخابئ ومخازن، وتحييد عدد من الإرهابيين بينهم قياديون.
الجيش التركي يدمر 16 موقعاً لتنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق
الجيش التركي يشنّ غارات جوية على مواقع إرهابية شمالي العراق. / صورة: إعلام تركي
4 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء تدمير 16 موقعاً لإرهابيي PKK في شمال العراق بغارات جوية استهدفت معاقلهم في مناطق متينا وهاكورك وقنديل وكاره وأسوس.

وأسفرت غارات الجيش التركي عن تدمير مغارات ومخابئ ومخازن استخدمها التنظيم الإرهابي الانفصالي بالمواقع المستهدفة.

وكشفت الوزارة في بيان عن تحييد عديد من الإرهابيين، بينهم قياديون، باستخدام ذخائر محلية الصنع في مجملها.

وشددت الوزارة على استمرار الكفاح بعزم وإصرار حتى تحييد آخر إرهابي.

وأكدت أن الغارات المذكورة جرى تنفيذها تماشياً حق الدفاع عن النفس المنبثق عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أنها تهدف إلى ضمان أمن الحدود والقضاء على الهجمات الإرهابية التي تستهدف تركيا من شمال العراق، من خلال تحييد عناصر تنظيم PKK والعناصر الإرهابية الأخرى.

وشددت على اتخاذ "كل الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئة، خلال الغارات".

وتنظيم PKK المصنّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يُعَدّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم أطفال ونساء ورضّع في تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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