أكد مسؤولون بمدينة البندقية الإيطالية وفاة ما لا يقل عن 21 شخصاً وإصابة 18 بعد أن سقطت، الثلاثاء، حافلة تُقِلّ سياحاً إلى موقع تخييم من أعلى جسر قريب من المدينة واشتعلت فيها النيران.

وسقطت الحافلة بعد انحرافها عن الطريق بالقرب من خطوط للسكك الحديدية في منطقة ميستري التي يربطها جسر بمدينة البندقية الواقعة في شمال إيطاليا.

وقال ريناتو بوراسو عضو مجلس مدينة البندقية إن هناك احتمالاً تنظر فيه التحقيقات، هو أن السائق أُصيب بمرض مفاجئ قبل الحادث. والسائق إيطالي يبلغ من العمر 40 عاماً وتوفي في الحادث.

وكشف بوراسو أن الحافلة كانت تُقِلّ 40 راكباً، توفي منهم 21 وأصيب 18. ولفت إلى احتمالية ارتفاع عدد القتلى لأن بعض المصابين في حالة حرجة.

وأكد مجلس بلدية البندقية أن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات القريبة، وأن أربعة منهم في حالة خطيرة.

وأشار مسؤولون إلى أن الحافلة سقطت من ارتفاع 15 متراً على خطوط الكهرباء واشتعلت فيها النيران في نحو الساعة 7:45 مساء بالتوقيت المحلي (17:45 بتوقيت غرينتش).