قالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء إنّ روسيا أسقطت 31 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على مناطق بلغورود وبريانسك وكورسك المحاذية للحدود.

ولم ترِد معلومات عن سقوط قتلى أو مصابين أو وقوع أضرار.

وقال حاكم منطقة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز عبر تليغرام إنّ القوات الأوكرانية أطلقت ذخائر عنقودية على عدة قرى في المنطقة الواقعة جنوب روسيا.

وأضاف أن الهجمات لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين لكنها ألحقت أضراراً بعدد من المنازل.

وتلقّت أوكرانيا ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة وتعهدت باستخدامها فقط من أجل القضاء على تجمعات لقوات العدو.

واتهم مسؤولون روس في بريانسك ومناطق أخرى محاذية لأوكرانيا مراراً القوات المسلحة الأوكرانية بتنفيذ عمليات قصف عشوائية.

والذخائر العنقودية محظورة في أكثر من مئة دولة، وعادة ما تُطلق عدداً كبيراً من المقذوفات الأصغر حجماً التي يمكن أن تسبب سقوط قتلى بشكل عشوائي في منطقة واسعة، وقد تشكّل تلك التي لا تنفجر خطراً لعقود.

في سياق متصل زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات المقاتلة شمال شرقي البلاد الثلاثاء، واجتمع مع القادة لمناقشة الوضع في ساحة المعركة في واحدة من أكثر الجبهات احتداماً.

ولم يحدد زيلينسكي الموقع الذي زاره بالضبط، لكنه قال إنه اجتمع بألوية تقاتل في قطاع كوبيانسك-ليمان شمال شرقي البلاد، حيث يقول الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تشن هجمات.

وقال الرئيس الأوكراني على منصة إكس:‭‭ ‬‬"اجتمعنا مع قادة الألوية والكتائب لمناقشة الوضع في ساحة المعركة والقضايا الملحة والاحتياجات"‭‭‬.

ونشر مكتب الرئيس أيضاً لقطات مصورة يظهر فيها زيلينسكي في أوقات مختلفة خلال الزيارة وهو يصافح الجنود ويجلس إلى طاولة مع قادة ويستمع إلى إفادة من ضابط.

ودأب زيلينسكي على تفقد القوات منذ بدء الهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022.

ومنذ أن بدأت كييف هجوماً مضاداً في الشرق والجنوب قبل أربعة أشهُر، حققت القوات الأوكرانية مكاسب تدريجية، ليس ذلك فحسب، لكن زيلينسكي رفض الانتقادات في الخارج بأن التقدم شابته استراتيجية عسكرية سيئة.

على صعيد الدعم الدولي اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء بقادة دول حليفة للولايات المتحدة لتأكيد استمرار بلاده في دعم أوكرانيا، لكن البيت الأبيض حذّر من أن المساعدات قد تنقطع في غضون أشهُر ما لم يوافق الجمهوريون على تمويلها.

وقال البيت الأبيض إن "الرئيس بايدن أجرى اتصالاً صباح اليوم مع حلفائنا وشركائنا لتنسيق دعمنا المتواصل لأوكرانيا"، شارك فيه قادة كندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبولندا ورومانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، إضافة الى وزيرة الخارجية الفرنسية.

وواجه بايدن ضغوطاً لتهدئة مخاوف الحلفاء بعدما توصل الكونغرس في اللحظة الأخيرة السبت إلى اتفاق على الميزانية يتيح تجنب الإغلاق الحكومي. وظلت المساعدات الجديدة لأوكرانيا خارج هذا الاتفاق بضغط من الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن بايدن أكد لحلفاء واشنطن أنه "واثق" بأن الكونغرس سيوافق على تمويل مساعدات جديدة لأوكرانيا.

لكنه حذّر من أن المساعدات الأمريكية لن تدوم أكثر من "بضعة أشهُر تقريباً" ما لم يقر الكونغرس تمويلاً إضافياً، مشدداً على أهمية دعم هجوم كييف المضاد قبل حلول الشتاء.

وقال للصحفيين: "الوقت ليس حليفنا.. لدينا ما يكفي من صلاحيات التمويل لسد احتياجات أوكرانيا في ميدان المعركة لفترة، لكننا نحتاج إلى تحرّك الكونغرس".

وبعد اتصال الثلاثاء سارع حلفاء الولايات المتحدة لتأكيد وقوفهم إلى جانب بايدن الذي تُعَدّ بلاده أكبر مزوّد لأوكرانيا بالمساعدات.

وقال مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن بايدن كان "عازماً على طمأنة الحلفاء بشأن تواصل الدعم الأمريكي لأوكرانيا، بعد القرارات الأخيرة للكونغرس".

بدوره، شكر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بايدن "لإجرائه الاتصال" و"قيادته"، مضيفاً أن الدعم الغربي سيتواصل "مهما طال أمده".

أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ فأفاد بأن الاتصال كان "جيداً"، فيما شدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على أن الحلفاء يقفون "صفاً واحداً".