رفعت وكالة فيدرالية أمريكية دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم "تشيبوتل"، بعد أن تحرش مدير أحد فروعها بفتاة مسلمة لارتدائها الحجاب.

ورفعت لجنة "تكافؤ فرص العمل" الفيدرالية دعوى قضائية ضد المطعم، بعد أن خلع مدير مطعم "تشيبوتل" في كانساس حجاب إحدى الموظفات المسلمات بالقوة، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ووفقاً للدعوى التي رفعتها اللجنة، فقد تحرش المدير كيفن سيلفا غارسيا بالموظفة المسلمة أريج سعيفان عدة مرات عام 2021، من خلال طلب رؤية شعرها.

رفضت الفتاة المسلمة التي كانت تبلغ 19 عاماً في ذلك الوقت، طلب المدير، الذي خلع حجابها بالقوة.

اشتكت أريج إلى مشرفيها في العمل في أكثر من مناسبة، وفي إحداها طلبت مديرة المناوبة من المدير التوقف عن مضايقة الفتاة المسلمة، وبعد حادث خلع الحجاب تقدمت أريج باستقالتها من المطعم.

وبعد رفع الدعوى القضائية قالت لوري شالو، مديرة شؤون الشركة وسلامة الأغذية في شركة "شيبوتل"، في بيان لها إن الشركة لديها "سياسة عدم التسامح مطلقًا" مع التمييز من أي نوع، و"فصلت الموظف المعنيّ".

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن إدارة مطعم "تشيبوتل" أقالت مدير المطعم كيفن سيفا غارسيا على خلفية دخوله في علاقة رومانسية بالتراضي مع مديرة المناوبات في المطعم ولم يكن على خلفية موقفه من الموظفة المسلمة.