أعلنت وزارة الداخلية التركية الأربعاء هوية المنفذ الثاني للهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن في العاصمة أنقرة، قبل أيام.

وأوضح بيان للوزارة أن المنفذ الثاني هو المدعو أوزكان شاهين العضو في تنظيم "PKK" الإرهابي.

وتواصل السلطات الأمنية التحقيق في الحادثة، وأكدت الداخلية الاستمرار بحزم في مكافحة الإرهاب حتى القضاء على آخر عناصره.

وكانت الداخلية التركية كشفت في وقت سابق عن هوية المنفذ الأول للهجوم الإرهابي، وهو المدعو حسن أوغوز الملقب بكانيفار أردال، العضو في تنظيم "PKK" الإرهابي.

وصباح الأحد الماضي نفّذ إرهابيان هجوماً بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، وفق ما أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا.

وفجّر أحد الإرهابيين نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

وأعلن تنظيم "PKK" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، فيما تتابعت إدانات دول ومنظمات عالمية عدة للهجوم الإرهابي.