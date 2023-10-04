سياسة
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"التزموا الهدوء".. روسيا تجري اختبارات عامة لأنظمة الإنذار في حالات الطوارئ
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إجراء اختبار لأنظمة الإنذار العام في حالات الطوارئ على مستوى البلاد، إذ ستدوي الأربعاء صفارات الإنذار وينقطع البث التلفزيوني لتحذير السكان من خطر وشيك.
"التزموا الهدوء".. روسيا تجري اختبارات عامة لأنظمة الإنذار في حالات الطوارئ
روسيا تجري اختبارات عامة لأنظمة الإنذار في حالات الطوارئ / صورة: وكالة تاس
4 أكتوبر 2023

تجري روسيا الأربعاء اختباراً لأنظمة الإنذار العام في حالات الطوارئ على مستوى البلاد، إذ ستدوي صفارات الإنذار وينقطع البث التلفزيوني لتحذير السكان من خطر وشيك.

ويعدّ الاختبار الذي أجري لأول مرة عام 2020 جزءاً من مبادرة جديدة تتطلب إجراء السلطات اختبارات مرتين سنوياً بدءاً من أول سبتمبر/أيلول، لكنه يأتي هذه المرة في خضم الحرب في أوكرانيا التي فجرت أعمق أزمة في العلاقات بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

ويبدأ الاختبار الساعة 10:43 صباحاً بتوقيت موسكو (07:43 بتوقيت غرينتش) حينما تدوي صفارات الإنذار وتصدُر نداءات صارمة تطلب "انتباه الجميع!" في محاكاة لما يمكن أن يحدث إذا وقعت كارثة حقيقية.

وقالت وزارة الطوارئ في بيان: "عندما تسمع صوت صفارة إنذار، عليك التزام الهدوء وألا تصاب الذعر، وأن تشغّل التلفزيون على أي قناة أو إذاعة متاحة للجمهور، وتنصت إلى الرسالة الإعلامية".

وأضافت: "نظام التحذير مصمم لتوصيل إشارة للسكان على الفور حال وجود خطر أو طارئ سواء طبيعي أو بفعل الإنسان".

كما ستجري الولايات المتحدة الأربعاء أيضاً اختباراً واسع النطاق لأنظمة الإنذار العام عبر الهواتف المحمولة ومحطات التلفزيون والإذاعة.

وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان صحفي إن الغرض من الاختبار الأمريكي هو التأكد من أن الأنظمة "لا تزال فعالة في تنبيه الجمهور لحالات الطوارئ، بخاصة على المستوى الوطني".

وأجرت دول أخرى كثيرة اختبارات لأنظمة الإنذار من الأزمات والكوارث في السنوات القليلة الماضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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