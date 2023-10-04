استنكر المتحدث باسم الخارجية الأذربيجانية آيهان حجي زاده تصريحات لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في أثناء زيارتها لأرمينيا.

واعتبر حجي زاده في منشور له على منصة إكس تصريحات الوزير الفرنسية عندما قالت بـ"الإجبار على ترك أرضهم"، في إشارة إلى أرمن قره باغ، بأنها لا تخدم السلام.

وأكد أنّ هذه التصريحات أسقطت القناع عن وجه فرنسا التي تدّعي أنها "صادقة" وتلعب دور الوساطة دون تحيز لطرف".

وأشار المتحدث الأذربيجاني إلى أنّ فرنسا دائماً تقف إلى جانب أرمينيا.

كانت كاترين كولونا وجَّهَت عدة اتهامات ضد أذربيجان من العاصمة الأرمينية يريفان.

وأطلق جيش أذربيجان في 27 سبتمبر/أيلول 2020 عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، واستمرت المعارك الضارية 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا بعدها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينص على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.​​​​​​​