سياسة
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دون عقوبات قانونية.. قيود الاحتلال تهجّر 84 فلسطينياً من "مسافر يطا" بالضفة
تسببت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في استمرار تهجير الفلسطينيين بسبب قيود التنقل وإجراء التدريبات العسكرية، حسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وهو ما لم تجد له المحكمة العليا للاحتلال "أي عقبات قانونية".
دون عقوبات قانونية.. قيود الاحتلال تهجّر 84 فلسطينياً من "مسافر يطا" بالضفة
قيود الاحتلال تتسبب في تهجير الفلسطينيين. / صورة: AA
4 أكتوبر 2023

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أن 13 أسرة فلسطينية هُجّرت من بلدة مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بفعل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المكتب في بيان الثلاثاء أنه "منذ مطلع يوليو/تموز 2023 هُجّرت 13 أسرة فلسطينية تضم 84 فرداً، 44 طفلاً و40 بالغاً، من مسافر يطا، بسبب القيود المتزايدة التي تفرضها إسرائيل.

وذكر أن "13 تجمعاً سكنياً في مسافر يطا كانت تؤوي 215 أسرة فلسطينية تضم نحو 1150 نسمة"، مبيناً أن هذه التجمعات تقع ضمن 18 في المئة من أراضي الضفة الغربية التي أعلن الاحتلال أنها "مناطق لإطلاق النار".

وأوضح أن "الأشخاص الذين هُجّروا من تجمعاتهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية يشكلون نحو 7 في المئة من سكان تلك المنطقة".

وفرض الاحتلال منذ أيار/مايو 2022 مزيداً من القيود على التنقل وصادرت الممتلكات وهدمت المنازل وأجرت التدريبات العسكرية في المنطقة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة أن "ترحيل المدنيين قسراً من الأراضي الفلسطينية يُعَدّ محظوراً بموجب القانون الدولي"، داعياً الاحتلال إلى "وقف جميع التدابير القسرية، بما فيها القيود المفروضة على التنقل وعمليات الإخلاء والهدم المزمعة والتدريب العسكري في المناطق السكنية".

من جهته قال نضال يونس رئيس مجلس محلي مسافر يطا للأناضول إنّ "العائلات المهجرة التي تعتمد على الزراعة اضطرت إلى مغادرة أراضيها وبيع أغنامها لشراء الأرض والسكن في مناطق أقرب إلى مدينة يطا".

وفي 4 مايو/أيار 2022 قضت المحكمة العليا للاحتلال بأنه "لا توجد عقبات قانونية تحُول دون طرد الفلسطينيين من مسافر يطا لإجراء التدريبات العسكرية.

وفي حينه أكد المجلس النرويجي للاجئين (غير حكومي) أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت كل الالتماسات ضد الترحيل القسري لنحو 1200 فلسطيني من مسافر يطا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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