شرطي صيني يمنع أوزبكي من الصلاة ومجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه - الحلقة 256 من برنامج يني صباح

1- خطوة جديدة في الذكاء الصناعي التفاعلي، بالصوت والصورة 2- اقتناء الكتب دون قراءتها.. اضطراب نفسي أم شغف ! 3- جزيئات البلاستيك في السحب، تهدد البيئة والإنسان 4- متلازمة الحس المرافق حيث تتداخل الحواس 5- لأول مرة في التاريخ الأمريكي مجلس النواب يعزل رئيسه 6- وزير إسرائيلي يؤدي طقوسا تلمودية في الرياض 7- شرطي يمنع أوزبكي من الصلاة