لفت رادار "جينك-S" التركي المصنّع بإمكانات وطنية ومحلية الأنظار، لا سيما مع استخدامه في السفن الوطنية التركية المنتجة في إطار مشروع MİLGEM "ميلغم"، إذ باتت تركيا تعتمد عليه اليوم بدلاً من الرادارات الأجنبية التي كانت تستوردها.

ويُعد مشروع السفينة الوطنية التركية "ميلغم" (اختصار لكلمتين تركيتين هما "مللي" بمعنى وطني، و"غيمي" بمعنى سفينة) من الركائز الأساسية لمفهوم "الوطن الأزرق" الذي يؤكد الأهمية الاستراتيجية للبحار التي تطل عليها الجمهورية التركية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، سلّمت تركيا لباكستان أول سفينتين حربيتين من أصل أربع سفن من "ميلغم" تعاقدت عليها باكستان، في صفقة سلّطت الضوء على ما حققته الصناعات الدفاعية التركية من إنجازات في السنوات الماضية، بما في ذلك رادار "جينك-S" المحلي.

في هذا الصدد يقول الباحث بالشؤون الدفاعية والبحرية كوزان سلجوق أركان، إن تركيا حققت في السنوات الأخيرة قفزات مهمة في عملية تصنيع الرادارات، مضيفاً أن مهمة إنتاج "رادار البحث الجوي ثلاثيّ الأبعاد" من أصعب وأهم عمليات تصنيع الأنظمة البحرية.

ويضيف أركان في حوار مع TRT HABER أن السفن التركية قبل تصنيع رادار "جينك-S" كانت تعتمد على رادارات من تصنيع ألماني، وتركتها لأخرى من تصنيع هولندي ومن نوع "سمارت-S".

ويشرح أركان قصة الرادار الهولندي قائلاً:"أنتجت هذا الرادار شركة هولندية، وجرى التوصل معها إلى اتفاقية لنقل التقنية والإنتاج إلى تركيا، وصُنِّعت جميع أجزاء الرادار بما فيها الأكثر تفصيلاً وحساسية، وصُدرت إلى دول العالم".

ويوضح الباحث أن الوضع السابق ظل مثالياً إلى أن اشترت شركة فرنسية الشركة، مضيفاً: "أوضحت التطورات اللاحقة أهمية أن يكون إنتاج هذه الأنظمة الحساسة محلياً، فعندما تتعامل مع شركة في دولة لا تضارُب لمصالحك مع مصالحها، يمكن لك وقتها الإنتاج من دون أي عوائق. لكن تحوُّل ملكية هذه الشركة إلى دولة تتعارض مصالحها مع مصالحك، قد يُظهر إشكاليات مرتبطة بقدرتها على النفاذ إلى المعلومات الحساسة، بالإضافة إلى تحكمها في أذونات البيع".

هذا الأمر وغيره دفع الصناعات الدفاعية التركية لبذل مجهود مضاعف لتحقيق اختراق في هذا المجال من الصناعات الدفاعية، وتمكنت تركيا من إنتاج أنواع متعددة من الرادارات.

وفيما يتعلق بإمكانية تصدير هذه المنتجات يضيف أركان: "يمكن بيع هذه المنتجات كوحدات مستقلة، ومن الممكن لها أن تلعب دوراً مؤثراً في بيع السفن الحربية. فالدول التي تريد شراء السفن الحربية من تركيا ستفضّل أن تشتري هذه الرادارات معها، كما أن الدول التي تدخل معنا في مشاريع إنتاج مشتركة، كباكستان، ستمكّننا من استخدام هذا الرادار على هذه الأنظمة. كل هذه العوامل المشتركة تجعل من رادار (جينك-S) إنجازاً مهماً للصناعات الدفاعية التركية".