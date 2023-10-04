سياسة
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"مساعٍ فاشلة".. أذربيجان تُدين محاولات فرنسا تسليح أرمينيا
أدانت الخارجية الأذربيجانية تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التي اتهمت فيها باكو، بإجبار أرمن قره باغ على النزوح، وإعلانها عزم بلادها إرسال أسلحة لأرمينيا، مؤكدةً أن كل محاولات باريس للتدخل في المنطقة ستفشل.
"مساعٍ فاشلة".. أذربيجان تُدين محاولات فرنسا تسليح أرمينيا
أذربيجان / صورة: AA
4 أكتوبر 2023

أعربت أذربيجان عن إدانتها تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ضد باكو ومحاولات إرسال باريس أسلحة إلى أرمينيا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأذربيجانية، الأربعاء، بأن كولونا طرحت مزاعم لا أساس لها ضد باكو، وقالت: "نُدينها بشدة ونرفضها".

وأوضح البيان أن كولونا تهدف إلى إرباك المجتمع الدولي عبر زعمها أن الأرمن الذين غادروا إقليم قره باغ طوعاً، أُجبروا على النزوح.

وأضاف البيان: "من غير المقبول تسليح فرنسا لأرمينيا بكل الطرق الممكنة ومحاولة إقحامها مرة أخرى في عدوان ومغامرة عسكرية، وينبغي أن يكون واضحاً لفرنسا أن هذه الجهود ستفشل مثل المحاولات السابقة للتدخل في منطقتنا".

وأدان البيان تصريحات للوزيرة كولونا قالت فيها إن "فرنسا تقف دائماً إلى جانب أرمينيا"، مبيناً أن الاجتماعات بهذا الخصوص لمجلس الأمن الدولي عُقدت بمبادرة من باريس.

وتابع: "وصف الوزيرة الفرنسية الخطوة المشروعة التي اتخذتها أذربيجان على أراضيها السيادية بالجريمة يُظهر أن سياسة فرنسا غير الناجعة في المنطقة قد فشلت".

كانت كولونا قد وجّهت خلال زيارتها أرمينيا اتهامات إلى أذربيجان بسبب التطورات في قره باغ، وأعلنت أن بلادها ستوقّع اتفاقيات مستقبلًا لإرسال أسلحة إلى أرمينيا.

وفي 19 سبتمبر/أيلول المنصرم، أطلقت أذربيجان عملية ضد الإرهاب لـ"إرساء النظام الدستوري في قره باغ" انتهت بعد يوم باتفاق لوقف العملية وتخلي المجموعات المسلحة غير القانونية والقوات الأرمينية في قره باغ عن سلاحها وإخلاء مواقعها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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