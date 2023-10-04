سياسة
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1300 معتقل فلسطيني يُضربون عن الطعام تضامناً مع الأسير كايد الفسفوس
أعلن نادي الأسير الفلسطيني دخول 1300 معتقل إداري في سجون الاحتلال في إضراب عن الطعام لمدة يوم واحد، الأربعاء، تضامناً مع الأسير المُضرب منذ أكثر من شهرين كايد الفسفوس ويواجه وضعاً صحياً حرجاً.
1300 معتقل فلسطيني يُضربون عن الطعام تضامناً مع الأسير كايد الفسفوس
1300 معتقل فلسطيني يُضربون عن الطعام تضامناً مع كايد الفسفوس / صورة: مواقع التواصل
4 أكتوبر 2023

دخل 1300 معتقل فلسطيني "مسجون إداري دون تهمة" في إضراب عن الطعام في سجون الاحتلال لمدة يوم واحد، الأربعاء، تضامناً مع الأسير كايد الفسفوس المُضرب منذ 63 يوماً.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان: "1300 من الأسرى الإداريين قرروا الإضراب عن الطعام يوماً واحداً فقط إسناداً للأسير الفسفوس المُضرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ63 على التوالي، ويواجه وضعاً صحياً خطيراً في عيادة سجن الرملة".

كانت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة (تمثل الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية)، قد أكدت في بيانات سابقة، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي"، محذرةً من المساس بحياة الفسفوس.

واعتُقل الفسفوس (34 عاماً) من مدينة دورا جنوبي الضفة الغربية، في مايو/أيار الماضي، وبدأ لاحقاً إضراباً عن الطعام يتواصل حالياً لليوم الـ63 رفضاً لاعتقاله الإداري.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 5200 أسير، بينهم 36 أسيرة، ونحو 170 طفلاً، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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