سياسة
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فيدان يستضيف وفد الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض والحكومة السورية المؤقتة
التقى وزير الخارجية هاكان فيدان، قادة المعارضة السورية في مقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة، وبحث فيدان والوفد السوري عدداً من القضايا المتعلقة بالوضع السياسي والإنساني في سوريا.
فيدان يستضيف وفد الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض والحكومة السورية المؤقتة
وزير الخارجية هاكان فيدان والوفد السوري / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
4 أكتوبر 2023

استضاف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، رؤساء الائتلاف الوطني، ورئيس هيئة التفاوض، ورئيس الحكومة المؤقتة السوريين في مقر الوزارة بأنقرة.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية التركية، فقد التقى فيدان مع رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا التي تخص اللاجئين السوريين وتحديداً في الشمال السوري والسبل التي يمكن من خلالها استنهاض الواقع المعيشي والاقتصادي في المنطقة.

ووففاً للدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري، فقد أكد الائتلاف الوطني خلال اللقاء ضرورة " النهوض بالواقع المعيشي والاقتصادي في المنطقة، وضرورة رفع قدرات الحكومة السورية المؤقتة لتقديم الخدمات الأساسية للسكان، وتهيئة البيئة الآمنة لتحقيق الاستقرار اللازم لتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل".

وشدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على موقف بلاده من الحل في سوريا، والمستنِد إلى القرارات الأممية وتحديداً قرار 2254.

وسبق أن أكدت أنقرة في أكثر من مناسبة ضرورة وأهمية إجراء تعديلات على الدستور السوري بصورة تكفل تمكين الديمقراطية في سوريا، وتنظيم انتخابات عادلة يشارك فيها جميع الأطراف في سوريا، ومحاربة الإرهاب، ووحدة الأراضي السورية، بالإضافة إلى عودة اللاجئين إلى بيئة آمنة ومناسبة.

والأسبوع الماضي، كررت تركيا تأكيدها أن هناك بعض الخطوات يجب اتخاذها بشكل متزامن للوصول إلى حل شامل للأزمة السورية.

وقال ممثل تركيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي سادات أونال، إن تلك الخطوات تتمثل "في إحياء العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وإفشال الأجندات الخبيثة والانفصالية للتنظيمات الإرهابية من أجل الحفاظ على سلامة الأراضي السورية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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