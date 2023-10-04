في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، عزل مجلس النواب الأمريكي رئيسه كيفن مكارثي، ضمن خطوة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.

وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب الثلاثاء، بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنصّ على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً".

وصوّت ثمانية نواب جمهوريين إلى جانب الأقليّة الديمقراطية في مجلس النواب لصالح عزل رئيس المجلس الجمهوري الذي أثار غضب الجناح المتشدّد في الحزب بتعاونه مع الإدارة الديمقراطية.

وأُعلن منصب رئيس مجلس النواب شاغراً، وسيستمر مكارثي في تسيير العمل لحين انتخاب رئيس جديد.

ومن شأن عزل مكارثي أن يدخل الولايات المتحدة في نفق لم تدخله على مدار تاريخها، فيما يُشرّع هذا العزل الباب أمام منافسة غير مسبوقة لخلافته قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

"خطايا مكارثي"

ووصفت شبكة CNN الأمريكية أخطاء مكارثي بـ"الخطايا" التي أدت إلى "إطاحة تاريخية" به، معتبرة أن رئيس مجلس النواب المعزول بات "الضحية الأخيرة" لثورة ترمب المتطرفة التي نفذها الحزب الجمهوري.

وأشارت إلى أن مكارثي أثار حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه الجمهوري قبل ثلاثة أيام، عندما تعاون مع الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.

وسببُ الغضب العارم الذي أثاره هذا التعاون هو أنّ المحافظين المتشدّدين اعتبروا أنّه حرمهم فرصة فرض تخفيضات هائلة في الميزانية.

وذكّرت CNN بالاحتقان الذي أحاط بمجلس النواب في وقت سابق من هذا العام، بعدما دفع المجلس البلاد إلى حافة تخلُّف كارثي عن سداد ديون أمريكا، ما كان من شأنه أن يلقي بالاقتصاد الأمريكي في حالة من الفوضى ويتسبب في حالة من القلق العالمي.

قصة الإطاحة

جرى التصويت على عزل مكارثي بناء على مذكّرة قدّمها الاثنين النائب عن فلوريدا، مات غايتس، الذي ينتمي إلى الجناح اليميني المتشدّد الموالي للرئيس السابق دونالد ترمب لعزل رئيس مجلس النواب.

وفور صدور نتيجة التصويت، اكتفى مكارثي برسم ابتسامة على وجهه وتبادل العناق والمصافحة مع عدد من النواب الجمهوريين، قبل أن يعلن في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء أنّه لن يترشّح للمنصب الذي عزل لتوّه منه حتى وإن كان النظام الداخلي لمجلس النواب يسمح له بذلك.

ولم يتمّ مكارثي عامه الأول في رئاسة مجلس النواب إذ انتخب في هذا المنصب في يناير/كانون الثاني الماضي بعد مفاوضات شاقة ومضنية تعيّن عليه خلالها أن يقدّم تنازلات كبيرة لنحو عشرين نائباً من أنصار ترمب، بما في ذلك أن يتمكّن أيّ نائب في أي وقت يريد من أن يدعو إلى إجراء تصويت لتنحيته، وهو ما فعله غايتس في النهاية.

وكانت قيادة الحزب الجمهوري حذّرت نواب الجناح المتشدّد من إغراق الحزب "في الفوضى"، لكنّ غايتس، الذي اشتكى مراراً من عدم احترام مكارثي الاتفاقات المبرمة مع المحافظين، ردّ قائلاً إنّ "الفوضى هي رئيس مجلس النواب مكارثي".

وأضاف بعد التصويت أنّ "سبب سقوط كيفن مكارثي اليوم هو أنّه لا أحد يثق بكيفن مكارثي".

وتابع "لقد قدّم كيفن مكارثي وعوداً متناقضة متعددة، وعندما استحقّت جميعها، خسر".

ويعود آخر تصويت أجراه مجلس النواب الأمريكي لعزل رئيسه إلى أكثر من قرن من الزمن، في حين أنّها المرة الأولى على الإطلاق التي يطيح فيها المجلس برئيسه.