أعربت أنقرة عن استنكارها لنشر وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، صورة لجبل أغري في تركيا وأرفقتها بعبارة "عدت إلى أرمينيا".

وكتب الممثل الخاص لتركيا للتطبيع مع أرمينيا، السفير سردار قليج، عبر حسابه على منصة "إكس"، موضحاً أهمية جبل أغرى للوزيرة الفرنسية.

وقال قليج: "السيدة الوزيرة، جبل أغري الذي في الصورة هو داخل حدود تركيا، ولذلك فهو جزء لا يتجزأ من تركيا، لذا أخشى أنكِ إمّا مشوشة تماماً بشأن الغرض من زيارتكِ، وإما أنكِ في حاجة إلى تعليم أساسي في الجغرافيا".

وعبَّر قليج عن انزعاجه من قيام وزيرة خارجية دولة تسبب موقفها في تأخر إحلال السلام في المنطقة طيلة 30 عاماً، بالإضرار الآن بجهود التطبيع في المنطقة عبر مثل هذه الاستفزازات.

كانت كولونا قد نشرت عبر حسابها في منصة "إكس"، الثلاثاء، صورة لجبل أغري وأرفقتها بعبارة "عدت إلى أرمينيا".