سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تستنكر منشوراً لوزيرة الخارجية الفرنسية وتتهمها بالإضرار بأمن المنطقة
استنكر السفير سردار قليج، الممثل الخاص لتركيا للتطبيع مع أرمينيا، منشوراً لوزيرة الخارجية الفرنسية أرفقته بصورة لجبل أغرى التركي، متهماً إياها بتأخر إحلال السلام في المنطقة عبر مثل هذه الاستفزازات.
تركيا تستنكر منشوراً لوزيرة الخارجية الفرنسية وتتهمها بالإضرار بأمن المنطقة
أنقرة تستنكر منشوراً لوزيرة الخارجية الفرنسية / صورة: AA
4 أكتوبر 2023

أعربت أنقرة عن استنكارها لنشر وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، صورة لجبل أغري في تركيا وأرفقتها بعبارة "عدت إلى أرمينيا".

وكتب الممثل الخاص لتركيا للتطبيع مع أرمينيا، السفير سردار قليج، عبر حسابه على منصة "إكس"، موضحاً أهمية جبل أغرى للوزيرة الفرنسية.

وقال قليج: "السيدة الوزيرة، جبل أغري الذي في الصورة هو داخل حدود تركيا، ولذلك فهو جزء لا يتجزأ من تركيا، لذا أخشى أنكِ إمّا مشوشة تماماً بشأن الغرض من زيارتكِ، وإما أنكِ في حاجة إلى تعليم أساسي في الجغرافيا".

وعبَّر قليج عن انزعاجه من قيام وزيرة خارجية دولة تسبب موقفها في تأخر إحلال السلام في المنطقة طيلة 30 عاماً، بالإضرار الآن بجهود التطبيع في المنطقة عبر مثل هذه الاستفزازات.

كانت كولونا قد نشرت عبر حسابها في منصة "إكس"، الثلاثاء، صورة لجبل أغري وأرفقتها بعبارة "عدت إلى أرمينيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us