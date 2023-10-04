حيّدت الاستخبارات التركية (MİT) في عملية في مدينة الحسكة السورية عضو تنظيم PKK/YPG الإرهابي نابو كله خيري المدعو أيضاً مظلوم عفرين أحد مخططي الهجوم الإرهابي الذي نُفّذ العام الماضي بشارع الاستقلال في إسطنبول وأودى بحياة 6 أشخاص.

وكانت الاستخبارات التركية أعلنت في فبراير/شباط الماضي تحييد الإرهابي المدعو "خليل منجي" المتعاون مع التنظيم الإرهابي في سوريا. وكان المذكور يشرف على توجيه منفذيّ الهجوم أحلام البشير صالح وبلال حسان، كما أمّن تهريب الأخير إلى سوريا.

وواصلت الاستخبارات عملها وتحقيقاتها حتى عثرت على الإرهابي نابو كله خيري الذي تبين تورطه في هيكل استخباراتي مكون من 14 شخصاً أسسه تنظيم PKK/YPG/PYD الإرهابي في مايو/أيار 2022، بهدف شن هجمات ضد تركيا، منها هجوم شارع الاستقلال.

واستطاعت أجهزة الاستخبارات التركية التعرّف على الإرهابي وتتبع تحركاته في سوريا.

وجرى تسريع وتيرة العمل بعد أن علمت الاستخبارات التركية أن الإرهابي نابو كله خيري الذي كانت تحركاته متتبعة قبل فترة طويلة، أعطى شخصياً منفذة هجوم شارع الاستقلال أحلام البشير صالح، تدريباً خاصاً لمدة شهرين، كما تولى عملية تهريبها إلى داخل تركيا.

ووضعت الاستخبارات التركية الإرهابي نابو كله خيري الذي عُلِم بوجوده في الحسكة بسوريا، تحت متابعة وثيقة وانتُظِر الوقت المناسب للعملية التي نفّذها فريق تركي خاص في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ووقع التفجير الإرهابي المذكور بشارع الاستقلال وسط إسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وأدى إلى وفاة 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.