سياسة
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"عمل دنيء"..  المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يدين حرق المصحف
قال مسؤول أممي إن حرق المصحف في دول أوروبية "عمل دنيء" يهدف للتفريق بين المجتمعات. ودعا أوروبا إلى القضاء على العنصرية ومحاربة خطاب الكراهية.
"عمل دنيء"..  المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يدين حرق المصحف
فولكر تورك: حرق المصحف عمل دنيء / صورة: AA
4 أكتوبر 2023

أدان المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، حوادث حرق المصحف المتكررة في دول أوروبية، ووصفه بـ"العمل الدنيء" الذي يهدف للتفريق بين الدول والمجتمعات.

وقال تورك في كلمة خلال مؤتمر بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاصمة الإسبانية مدريد، الأربعاء: "العمل الدنيء بحرق القرآن هو استفزازات متعمّدة (..) تهدف إلى التفريق بين الدول والمجتمعات".

ودعا تورك أوروبا إلى القضاء على العنصرية والدفاع عن حقوق المهاجرين واللاجئين، مضيفاً: "أتمنى فهم التاريخ بصورة أعمق.. لجأ 60 مليون شخص إلى أوروبا... وكان قانون اللجوء نتاجاً مهماً لتلك التجربة، إذ اجتمعت البلدان لإنهاء الرعب والدمار والفقر".

وأضاف: "أظهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخطوات اللازمة لتمكين المصالحة وبناء مجتمعات أكثر حرية وعدالة ومساواة ومرونة، لكن حقوق الإنسان تتراجع للكثيرين وسط التطور التكنولوجي، على حين تتزايد الصراعات ومستويات التمييز".

وتحدث تورك عن تحوّل المنصات الرقمية إلى "وسائل لتوصيل خطاب الكراهية"، وحذّر من أن "التقدم التكنولوجي غير الخاضع للرقابة أدى إلى تهديد حقوق الأفراد".

وشدّد على أن "حقوق الإنسان يجب أن تكون متجذّرة في كل ثقافة إنسانية وأن تندمج في جميع جوانب المجتمع، من الاقتصاد إلى حل النزاعات".

وأعرب تورك عن أمله في أن "يكون عام 2023 نقطة تحوّل تجدّد التزامنا بمواجهة التحديات من خلال حقوق الإنسان".

وتكررت مؤخراً في بلدان أوروبية، ولا سيما السويد والدنمارك حوادث الإساءة إلى المصحف من يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيّي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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