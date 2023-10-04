افتتحت شركة أمازون العالمية للتجارة الإلكترونية أول مركز لوجستي لها في منطقة توزلا بولاية إسطنبول، الأربعاء، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.

وحضر الافتتاح مصطفى ورانك، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية والمعلومات والتكنولوجيا بالبرلمان التركي، وزكريا تشوشتو، نائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، ورئيس مكتب الاستثمار برئاسة الجمهورية التركية براق داغلي أوغلو.

كما حضر ستيفانو بيريجو، نائب رئيس عمليات أمازون بأوروبا وأمريكا الشمالية، وهاكان قره دوغان، مدير عام عمليات أمازون بتركيا، وريتشارد ماريوت، مدير أمازون بتركيا.

ويقع مركز أمازون اللوجستي الذي يعد الأول في تركيا بمنطقة توزلا الواقعة في الطرف الآسيوي من مدينة إسطنبول والمطلة على بحر مرمرة.

وتبلغ قيمة استثمار المركز اللوجستي 100 مليون دولار، وفق بيان سابق للشركة.

وفي كلمة خلال الحفل، قال ورانك، وهو نائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن التجارة الإلكترونية تواصل تطورها بزخم كبير في العالم.

وأشار ورانك إلى أن تركيا تتمتع بمناخ تنافسي من حيث الخدمات اللوجستية، وأن تطور التجارة الإلكترونية سيساهم في تطور قطاعات أخرى في البلاد.

وكشف عن أن 600 ألف شركة في تركيا تمارس التجارة الإلكترونية في الوقت الراهن.

وأوضح أن معدل الطلبات عبر الإنترنت وصل إلى خمسة مليارات ليرة تركية خلال العام الماضي (الدولار يعادل نحو 27.5 ليرة).

وقال رئيس مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية براق داغلي أوغلو، إن اقتصاد تركيا ينمو بسرعة ويتحول إلى الرقمنة.

وأكّد داغلي أوغلو أن مبادئ الاستدامة أصبحت أساسية في جميع الاستثمارات لبلاده.

وأشار إلى أن الاستثمار الذي قامت به أمازون يتطابق مع استراتيجية تركيا وتطلعاتها.