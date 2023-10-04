سياسة
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الدفاع التركية تنشر مشاهد غارات دمّرت 16 هدفاً لـPKK الإرهابي بشمال العراق
نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد من الغارات التي دُمِّر خلالها 16 هدفاً تابعاً لتنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا وغارا وهاكورك وقنديل وأسوس شمال العراق.
الدفاع التركية تنشر مشاهد غارات دمّرت 16 هدفاً لـPKK الإرهابي بشمال العراق
وزارة الدفاع التركية نشرت مشاهد عن غاراتها الجوية التي نفذها سلاح الجو لضرب معاقل تنظيم "PKK" الإرهابي شمال العراق. / صورة: AA Archive
4 أكتوبر 2023

نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد عن غاراتها الجوية التي نفذها سلاح الجو لضرب معاقل تنظيم "PKK" الإرهابي شمال العراق أمس الثلاثاء.

ونشرت الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مشاهد من الغارات التي دُمِّر خلالها 16 هدفاً تابعاً للتنظيم الإرهابي في مناطق متينا وغارا وهاكورك وقنديل وأسوس شمال العراق.

وأرفقت الوزارة المشاهد بعبارة: "هكذا دمّرت قواتنا الجوية الأهداف التابعة للإرهابيين شمال العراق الليلة الماضية"، وتضمّنت المشاهد لحظات ضرب أوكار ومخابئ وكهوف التنظيم.

يذكر أن "PKK" يتخذ من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

وتنظيم "PKK" المصنّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعدّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم أطفال ونساء ورضّع في تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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