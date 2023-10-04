سياسة
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بينهم تونسي.. تعرّف قائمة الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2023
أعلنت الأكاديمية السويدية للعلوم، الأربعاء، عن قائمة الفائزين الثلاثة بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2023. ونجح الباحثون الثلاثة، وفق الأكاديمية، في اكتشاف جسيمات نانوية صغيرة جداً.
بينهم تونسي.. تعرّف قائمة الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2023
الأكاديمية السويدية للعلوم تعلن عن الفائزين الثلاثة بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2023 / صورة: AFP
4 أكتوبر 2023

فاز الباحث منجي الباوندي (فرنسي من أصل تونسي)، والأمريكي لويس بروس، والروسي أليكسي إكيموف، بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023، لاكتشافهم النقاط الكمومية وتصنيعها.

جاء الإعلان عن الفائزين بالجائزة، بعد تسريب قائمة الأسماء، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى إحدى الصحف السويدية في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء.

وكافأت اللجنة الباحثين الثلاثة على "اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جداً لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها"، بحسب الهيئة المسؤولة عن الجائزة.

وتُستخدم النقاط الكمومية، وهي مكونات صغيرة جداً معتمدة في تكنولوجيا النانو، حالياً في نشر الضوء عبر أجهزة التليفزيون ومصابيح "ليدLED"، ويمكنها أيضاً توجيه الجراحين عند إزالة أنسجة الأورام، بحسب بيان الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

وقال هانس إيليغرين الأمين العام للأكاديمية السويدية للعلوم، خلال مؤتمر صحفي، تعليقاً على التسريب: "إنه أمر مؤسف جداً بطبيعة الحال، ونشعر بعميق الأسف حيال ما حصل"، لكنه أكد أن "المهم أن ذلك لم يؤثر بشيء في توزيع الجوائز".

ويُعدّ تسريب أسماء الفائزين بجوائز نوبل أمراً استثنائياً، إذ تحرص لجان الأكاديمية المسؤولة عن اختيار الفائزين على إبقاء مداولاتها سرية. وتبقى قائمة المرشحين سرية لمدة 50 عاماً.

من الفائزون الثلاثة؟

وتحصل أليكسي إكيموف (78 عاماً)، ولويس بروس (80 عاماً)، على الجائزة "لاكتشافهما أنه من الممكن تخليق النقاط الكمومية"، وفق ما أشار عضو لجنة نوبل للكيمياء هينر لينكه.

أما منجي الباوندي (62 عاماً)، المولود في باريس لوالدين تونسيين، وهو أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فقد كوفئ على "ابتكاره طريقة تركيبية تجعل النقاط الكمومية قابلة للاستخدام على نطاق واسع للغاية"، بحسب لينكه.

ويعمل بروس أستاذاً بجامعة كولومبيا في نيويورك، بينما يعمل أليكسي إكيموف، في شركة "نانوكريستلز تكنولوجي"، ومقرها الولايات المتحدة.

وأوضحت الأكاديمية أن الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء هذا العام نجحوا في "تطوير جسيمات صغيرة جداً لدرجة أن ظواهر كمومية تحدد خصائصها".

"صدمة بالفوز"

وأوضح الباوندي إثر الاتصال به بعد إعلان الفوز، أنه "مصدوم" و"متشرف" لفوزه بالجائزة، مشيراً إلى أنه لم يطّلع على التسريبات بشأن اختياره قبل الإعلان الرسمي.

وقال في تصريحات عبر الهاتف خلال المؤتمر الصحفي "لم أكن أعلم (بالتسريبات)، لقد أيقظتني الأكاديمية السويدية من نوم عميق"، لافتاً إلى أنه لم يكن يتوقع هذا الاتصال.

أما لويس بروس، فقد عرف بالتسريبات قبل الإعلان الرسمي عن فوزه بالجائزة العريقة. وقال رداً على أسئلة لإذاعة "SR" السويدية، إنه "سعيد للغاية في ما لو تأكد هذا النبأ".

وفي العام الماضي، مُنحت جائزة نوبل للكيمياء إلى الدنماركي مورتن ميلدال والأمريكية كارولين بيرتوتزي والسويدي باري شاربلس، لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة وهما "الكيمياء النقرية والكيمياء الحيوية المتعامدة"، المستخدمين بشكل خاص لتطوير علاجات صيدلانية أفضل، بما في ذلك علاجات السرطان.

وكما الحال مع جوائز نوبل الأخرى، تعرضت جائزة الكيمياء لانتقادات بسبب افتقارها إلى التنوع والمساواة.

ومنذ عام 1901، فازت ثماني نساء فقط بالجائزة، من بين 114 فائزاً في المجموع.

وسيتقاسم الثلاثي مكافأة مالية تبلغ 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).

وسيتسلمون الجائزة من الملك كارل السادس عشر غوستاف في حفل يقام في استوكهولم في 10 ديسمبر/كانون الأول القادم، في يوم ذكرى وفاة العالم ألفريد نوبل الذي أنشأ الجوائز من خلال وصيته الأخيرة في أواخر القرن التاسع عشر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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