سياسة
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تركيا تعلن شن غارات جوية على معاقل PKK الإرهابي وتدمير 22 هدفاً شمال العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية شنّ غارات جوية على معاقل تنظيم PKK الإرهابي في مناطق متينا وغارا وهاكورك وقنديل وأسوس شمال العراق، وتدمير 22 هدفاً.
تركيا تعلن شن غارات جوية على معاقل PKK الإرهابي وتدمير 22 هدفاً شمال العراق
وزارة الدفاع التركية تعلن شنّ غارات جوية على معاقل PKK الإرهابي وتدمير 22 هدفاً شمال العراق. / صورة: AA
4 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية شنّ غارات جوية على معاقل تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق، وتحييد العديد من عناصره وتدمير 22 هدفاً.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء: "تماشياً مع حقوقنا في الدفاع عن النفس المنبثقة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، قمنا بشنّ عمليات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق متينا وغارا وهاكورك وقنديل وأسوس شمال العراق، عند الساعة 19:00 (بالتوقيت المحلي) يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول".

وأوضح البيان أنه حدث "تدمير 22 هدفاً لتنظيم PKK الإرهابي، من كهوف ومخابئ وملاجئ ومستودعات".

وأشار البيان إلى "تحييد العديد من الإرهابيين في الغارات باستخدام الذخيرة المحلية والوطنية في العمليات التي نُفذت".

وأكدّ البيان أن الجيش التركي "سيواصل محاربة الإرهاب بكل عزيمة وإصرار من أجل بقاء وأمن بلدنا وأمتنا، كما كان الحال في الماضي، حتى لا يتبقى إرهابي واحد".

وشدّد أنه "خلال الغارات اتُّخذت الاحتياطات اللازمة كافة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء، والعناصر الصديقة، والأصول التاريخية والثقافية والبيئية".

وفي وقت سابق الأربعاء، نشرت الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من الغارات التي دُمِّر خلالها 16 هدفاً تابع للتنظيم الإرهابي.

والأحد، وصل إرهابيان من تنظيم PKK بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، ونفذا هجوماً، إذ فجر أحدهما نفسه، بينما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب عنصران من الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

يذكر أن "PKK" يتخذ من جبال قنديل شمال العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشنّ منها هجمات على الداخل التركي.

وتنظيم "PKK" المصنّف على قوائم الإرهاب في كلٍّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعدّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم أطفال ونساء ورضّع في تركيا.

مصدر:TRT عربي
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