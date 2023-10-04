سياسة
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"الأونكتاد" يرفع توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي إلى 3.7%
قال "الأونكتاد" في تقريره الصادر، الأربعاء، إن من المتوقع تحقيق الاقتصاد التركي نمواً بـ3.7% خلال العام الجاري.
"الأونكتاد" يرفع توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي إلى 3.7%
توقعات بنمو الاقتصاد التركي خلال العام 2023 بـ3.7%  / صورة: TRT Haber
4 أكتوبر 2023

رفع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في تركيا خلال العام الجاري إلى 3.7%.

وصدر الأربعاء عدد أكتوبر/تشرين الأول من تقرير التجارة والتنمية التابع لـ"الأونكتاد"، وهو هيئة دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب التقرير رفع "الأونكتاد" توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال 2023 من 2.6% إلى 3.7%.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 1.9% خلال العام المقبل.

كما رفع "الأونكتاد" توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي من 2.1% إلى 2.4% للعام الجاري.

ويدعم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الذي تأسس عام 1964، البلدان النامية في الوصول إلى فوائد الاقتصاد المعولم "بشكل أكثر إنصافاً وفاعلية".

وحقق الاقتصاد التركي نمواً بنحو 3.8% في الربع الثاني من العام الحالي 2023، ليسجل ثاني أعلى نمو اقتصادي بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والثالث بين دول مجموعة العشرين الاقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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