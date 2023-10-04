أكّد وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن جميع المنشآت العائدة لتنظيم "PKK/YPG" في سوريا والعراق، تعدّ "أهدافاً مشروعة" للقوات التركية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به، الأربعاء، علق فيه على الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة أنقرة الأحد الفائت. وقال غولر في هذا السياق: "على الجميع أن يعلم بأن كل المنشآت العائدة لتنظيم "PKK/YPG" في سوريا والعراق، تعدّ أهدافاً مشروعة للقوات التركية".

وشدّد غولر على أن موقف القوات المسلحة التركية ضد الإرهاب مستمر بالمبادئ نفسها.

وتابع قائلاً: "كفاحنا ضد الإرهاب سيستمر بمزيد من الإصرار والمثابرة والتصميم إلى حين القضاء على جميع الإرهابيين الدمويين في هذه الجغرافيا".

وصباح الأحد الفائت، وصل إرهابيان بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، ونفذا هجوماً، بحسب تصريح لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

وقام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، بينما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.