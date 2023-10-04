سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي: منشآت PKK الإرهابي بسوريا والعراق أهداف مشروعة لقواتنا
أكّد وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن جميع المنشآت العائدة لتنظيم "PKK/YPG" في سوريا والعراق، تعدّ "أهدافاً مشروعة" للقوات التركية، مشدّداً على أن موقف القوات المسلحة التركية ضد الإرهاب مستمر بالمبادئ نفسها.
وزير الدفاع التركي: منشآت PKK الإرهابي بسوريا والعراق أهداف مشروعة لقواتنا
وزير الدفاع التركي يشار غولر. / صورة: AA
4 أكتوبر 2023

أكّد وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن جميع المنشآت العائدة لتنظيم "PKK/YPG" في سوريا والعراق، تعدّ "أهدافاً مشروعة" للقوات التركية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به، الأربعاء، علق فيه على الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة أنقرة الأحد الفائت. وقال غولر في هذا السياق: "على الجميع أن يعلم بأن كل المنشآت العائدة لتنظيم "PKK/YPG" في سوريا والعراق، تعدّ أهدافاً مشروعة للقوات التركية".

وشدّد غولر على أن موقف القوات المسلحة التركية ضد الإرهاب مستمر بالمبادئ نفسها.

وتابع قائلاً: "كفاحنا ضد الإرهاب سيستمر بمزيد من الإصرار والمثابرة والتصميم إلى حين القضاء على جميع الإرهابيين الدمويين في هذه الجغرافيا".

وصباح الأحد الفائت، وصل إرهابيان بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، ونفذا هجوماً، بحسب تصريح لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

وقام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، بينما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us