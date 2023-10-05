سياسة
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الجيش السوداني يعلن مقتل 9 مدنيين جراء قصف لقوات الدعم السريع بالخرطوم
أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، مقتل 9 مدنيين جراء قصف قوات الدعم السريع مسجد حاج سعد والمركز الصحي الملحق به بمنطقة السامراب شمالي مدينة بحري بالخرطوم.
الجيش السوداني يعلن مقتل 9 مدنيين جراء قصف لقوات الدعم السريع بالخرطوم
دخان يتصاعد فوق المباني بعد قصف جوي خلال اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في الخرطوم / صورة أرشيفية: Reuters 
5 أكتوبر 2023

أكّد الجيش السوداني مساء الأربعاء، مقتل 9 مدنيين وإصابة 15 آخرين "في قصف لقوات الدعم السريع على مركز صحي" بمنطقة السامراب بمدينة بحري شمالي الخرطوم.

وذكر المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله في تسجيل صوتي عبر صفحة الجيش الرسمية على فيسبوك، أن مليشيا الدعم السريع قصفت مسجد حاج سعد والمركز الصحي الملحق به، بمنطقة السامراب شمالي مدينة بحري.

وأوضح: "أدى القصف إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة 15 آخرين".

وكشف المتحدث باسم الجيش السوداني أن الفرقة 16 مشاة التابعة للجيش صدّت هجوماً على مقرِّها في ولاية جنوب دارفور، "حشدت له مليشيا الدعم السريع آلاف المرتزقة".

ويتبادل الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال الذي اندلع في منتصف أبريل/نيسان الماضي، وخلّف أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلاً عن أكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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