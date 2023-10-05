اندلعت مواجهات عنيفة فجر الخميس، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرقيّ مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، أُصيبَ على أثرها 190 شخصاً بينهم 3 بالرصاص الحي.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إنها تعاملت مع 190 إصابة بينها 3 بالرصاص الحيّ والبقية بالرصاص المعدني وقنابل الغاز وبحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت منطقة "قبر يوسف" شرقيّ نابلس لتأمين وصول مستوطنين إلى القبر لأداء صلوات تلمودية.

كما اقتحمت القوات مخيم بلاطة القريب من منطقة القبر بواسطة قوة عسكرية ترافقها جرافة، أعقب ذلك مواجهات مع عشرات الشبان الفلسطينيين واندلاع اشتباك بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحيّ والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أغلق الشبان الفلسطينيون الطرق أمام المركبات العسكرية، التي رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا الإطارات المطاطية.

مواجهات طولكرم

وفي طولكرم اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم وسط المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" (حكومية) أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم عند الساعة الخامسة فجراً، وتمركزت في حارة البلاونة".

وأضافت الوكالة أن مواجهات عنيفة دارت بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم.

في السياق نفسه ذكرت مصادر محلية أن "اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت في مخيم طولكرم بعد اكتشاف قوات خاصة من جيش الاحتلال بالمخيم".

وأصدرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بياناً قالت فيه: "يخوض مجاهدونا الآن اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع القوات الصهيونية المتوغلة بمخيم طولكرم، موقعين إصابات محقَّقة في صفوف العدو".

ويقتحم المستوطنون تكراراً مدينة نابلس لأداء صلوات في "مقام يوسف"، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، لأداء طقوس دينية، لاعتقادهم أنه قبر النبي يوسف عليه السلام.

وينفي الفلسطينيون صحة ذلك، ويقولون إن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وإنه لرجل مسلم سكن المنطقة قديماً يُدعى يوسف دويكات.​​​​​​​

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية المحتلة حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، فضلاً عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم.