كشف مرصد لتغير المناخ تابع للاتحاد الأوروبي، أن عام 2023 في طريقه لأن يصبح الأعلى حرارة على الإطلاق، مع ارتفاع معدل ​​درجة الحرارة عالمياً حتى الآن هذا العام بمقدار 0.52 درجة مئوية على المتوسط.

وأشار مرصد كوبرنيكوس الخميس، إلى أن درجة الحرارة العالمية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول، أعلى بمقدار 1.4 درجة مئوية من متوسط ​​ما قبل الصناعة (من 1850 إلى 1900).

ويقول العلماء إن تغيُّر المناخ مصحوباً بظاهرة النينيو هذا العام، التي تؤدي إلى تدفئة المياه السطحية شرقيّ المحيط الهادئ ووسطه، ساهما في الارتفاعات الأخيرة بدرجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

كما أعلن المرصد أن شهر أيلول/سبتمبر الفائت كان الأكثر حرّاً على الإطلاق على مستوى العالم"، وقد تخطّى الرقم القياسي السابق المسجَّل في 2020 بفارق كبير بلغ نصف درجة مئوية.

وقال إنّ متوسط حرارة سطح الكوكب خلال الشهر المنصرم بلغ 16.38 درجة مئوية، وهي "حالة شاذة غير مسبوقة" إذ تزيد بمقدار 1.75 درجة مئوية على معدل درجات الحرارة لشهر أيلول/سبتمبر في الفترة 1850-1900"، قبل تأثُّر المناخ بانبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري.

ولفت المرصد إلى أنّ متوسط درجة الحرارة في العالم بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول هو الأكثر حرّاً على الإطلاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وأوضح أنّ هذا المعدّل يزيد بمقدار 1.40 درجة مئوية على المعدّل الذي ساد من خمسينيات القرن التاسع عشر إلى مطلع القرن العشرين.

وقال مرصد كوبرنيكوس في تقريره إنّ سبتمبر/أيلول المنصرم كان "شهراً متطرّفاً" قرّب عام 2023 ليصبح "العام الأكثر حرّاً".