اتسعت رقعة انتشار حشرات "بق الفراش" في العاصمة الفرنسية باريس خلال الأسابيع الماضية، لتطال القطارات ومترو الأنفاق ودور السينما وبعض المستشفيات، ومنطقة الانتظار بمطار شارل ديغول.

وتثير أزمة "البق" قلق الحكومة الفرنسية، التي قال المتحدث باسمها أوليفييه فيران الأربعاء، إنها "تعطي الأولوية حالياً لمكافحة الحشرات كما فعلت في مكافحة وباء كورونا".

وأشار فيران في تصريحه لإذاعة RTL إلى أن "بق الفراش" يتزايد في باريس بسبب تَغيُّر المناخ، وأن الحكومة عازمة على حلّ المشكلة.

ويشعر السكان والتجار في باريس بالقلق من أن تتأثر الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها المدينة العام المقبل سلبياً من غزو "بق الفراش".

ويتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا مشاهد مصورة لانتشار "بق الفراش" الذي يضع الحكومة في مرمى انتقادات المعارضة.

كانت الحكومة الفرنسية تعهدت بالتحرك "أكثر" لمواجهة انتشار بقّ الفراش، وأفادت بأنها ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً للجهات الموفّرة لخدمات النقل بغية اتخاذ إجراءات "حماية" أفضل لمستخدميها، قبل أقلّ من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.

وقال وزير النقل كليمان بون: "سأجمع الجهات المشغّلة لوسائل النقل الأسبوع المقبل، للبحث في الإجراءات المتخذة والعمل أكثر لخدمة المسافرين وطمأنتهم وتوفير حماية أكبر لهم".

وطلبت بلدية باريس الخميس الماضي، من الحكومة وضع "خطة عمل" لمكافحة بقّ الفراش، معربة عن قلقها لعودة هذا النوع من الطفيليات "بكثافة".

وقال النائب الأول لرئيس البلدية إيمانويل غريغوار إن "على الدولة أن تعقد اجتماعاً عاجلاً لجميع المعنيين من أجل تنفيذ خطة عمل تتناسب مع حجم هذه الآفة، فيما تستعد فرنسا بأكملها لاستضافة الألعاب الأولمبية".

واختفت هذه الحشرات من الحياة اليومية في فرنسا في خمسينيات القرن العشرين، ثم عاودت الظهور خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة في عدد من الدول المتقدمة بفعل وتيرة الحياة القائمة بشكل متزايد على التنقُّل والنمط الاستهلاكي القائم على شراء السلع المستعمَلة، إضافة إلى تسجيل مقاومة للمبيدات الحشرية.