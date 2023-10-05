أعلنت كييف إحراز قواتها تقدُّماً جنوباً في إطار هجومها المضادّ لاستعادة مناطق سيطرت عليها روسيا في هجومها المستمرّ منذ 19 شهراً.

وذكر مسؤولون عسكريون أن القوات الأوكرانية تقاوم المحاولات الروسية لمحو المكاسب التي حقّقَتها على الجبهة الشرقية منذ أن أطلقت الهجوم المضاد في يونيو/حزيران.

وقال المتحدث باسم قوات الجبهة الجنوبية أولكسندر شتوبون للتليفزيون الوطني: "حققنا بعض النجاح إلى الغرب من روبوتاين"، وأشار إلى أن القوات الأوكرانية "تواصل تعزيز المواقع التي تسيطر عليها".

في سياق ذلك، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم (الخميس)، أن الدفاعات الجوية أسقطت 24 من إجمالي 29 طائرة مُسيرة أطلقتها روسيا على أراضيها الليلة الماضية.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن الطائرات المُسيرة دُمّرت فوق منطقتَي أوديسا وميكولايف في الجنوب، وكذلك منطقة كيروهوفراد وسط البلاد.

وذكرت القيادة العسكرية الجنوبية: "العدو يواصل محاولاته لتدمير الميناء وغيره من البنى التحتية في الجنوب ويروّع المناطق الوسطى أيضاً".

وأضافت أن منشأة لم تحددها للبنية التحتية تعرضت للقصف في منطقة كيروهوفراد وجرى إخماد الحريق الناتج عن القصف.

وأشار تقرير لهيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى أن القوات الروسية أخفقت في محاولاتها لاستعادة الأراضي القريبة من أندرييفكا، وهي قرية في الشرق استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها الشهر الماضي.

وفي 8 يونيو/حزيران الماضي، بدأت أوكرانيا هجوماً مضاداً لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، بالاستفادة من الدعم العسكري المقدم من الدول الغربية.