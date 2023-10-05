قال وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو، إن معاملة أعضاء مجلس الأمن الدولي للجانب اليوناني من الجزيرة على أنه "جمهورية قبرص" هو جوهر المشكلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي هاكان فيدان، بالعاصمة أنقرة.

وقال أرطغرل أوغلو: "تعريف القضية القبرصية (يتلخص في) معاملة الجانب الرومي على أنه (جمهورية قبرص)".

وأضاف أن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن هم من أوجدوا هذه المشكلة، وما زال يبقيها في جدول أعمال المجتمع الدولي.

وتابع: "بعبارة أخرى، ما دمتم تعاملون الجانب اليوناني بوصفه (جمهورية قبرص)، فإنكم لا تصوغون سوى استمرار المشكلة التي أوجدتموها".

يشار إلى أن قبرص التركية لا تحظى باعتراف دوليّ إلا من تركيا، على خلاف جارتها اليونانية في الشطر الجنوبي التي تتمتع باعتراف دولي وتحظى بعضوية الاتحاد الأوروبي.

ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص انقساماً بين شطرين؛ تركي في الشمال، ويوناني في الجنوب، وعام 2004 رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.