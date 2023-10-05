اجتاح الإعصار كوينو جنوب تايوان اليوم الخميس، ما أدى إلى إصابة 190 شخصاً دون وقوع وفيات، وإلحاق بعض الأضرار بمبانٍ.

وأجبرت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية ملايين في عديد من المدن على التغيب عن العمل والدراسة، رغم أن العاصمة تايبيه لم تتأثر، وتعمل كالمعتاد.

كان إعصار كوينو وصل إلى اليابسة في شبه جزيرة هنجتشون التايوانية كإعصار من الفئة الرابعة مما يشير إلى رياح تصل سرعتها إلى 252 كيلومتراً في الساعة، لكنه ضعف بمجرد عبوره إلى مضيق تايوان وتوجهه نحو إقليم غوانغدونغ الصيني، وفقاً لموقع مخاطر العواصف المدارية الإلكتروني.

ووصل الإعصار مضيق تايوان صباح اليوم، لكن من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة حتى غد الجمعة، وسيكون معظمها في جنوبي وشرقي الجزيرة.

وكشفت إدارة الإطفاء أن 190 شخصاً أصيبوا دون وقوع وفيات، وبعض الأضرار لحقَ بمبانٍ.

ووردت أنباء عن أضرار أخرى في جزيرة أوركيد قبالة ساحل تايتونج في المحيط الهادي التي يسكنها نحو خمسة آلاف شخص.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي انجراف سيارات على الطرق وغرق قوارب صيد في أحد المواني.