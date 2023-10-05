سياسة
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موجة تتسع.. الفقر وارتفاع أسعار الإيجارات يزيدان عدد المشردين في شوارع كندا
بدأت موجة التشرد في الشوارع الناجمة عن ارتفاع أسعار الإيجارات والفقر تنتقل من المدن الكبيرة إلى البلدات الصغيرة في كندا، وسط تحذيرات من اتساع رقعتها.
موجة تتسع.. الفقر وارتفاع أسعار الإيجارات يزيدان عدد المشردين في شوارع كندا
ارتفاع أسعار العقارات يزيد عدد المشردين في شوارع كندا / صورة: AFP
5 أكتوبر 2023

حذَّر باحثون في كندا من اتساع رقعة موجة التشرد التي أدت إلى خروج عشرات الآلاف من منازلهم بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات، ليفترشوا الأرض في الشوارع.

وقال الباحثون إن "البيانات التي تُصدرها الحكومة بهذا الشأن تقلل بشكل كبير من عدد المشردين في جميع أنحاء كندا"، وأشاروا إلى أن موجة التشرد بدأت تنتقل من المدن الكبيرة إلى البلدات الصغيرة.

وحسب تقارير محلية، يمكن العثور في كيبيك على سبيل المثال، على واحد من كل اثنين من المشردين في المناطق الريفية بالمقاطعة الشرقية.

وقالت كارين لوسير، وهي ناشطة في منظمة محلية لمكافحة الفقر: "في مدينة غرانبي وحدها، نحتاج إلى 1000 وحدة سكنية على الأقل بأسعار معقولة".

وأضافت: "بين عامَي 2018 و2022، ارتفع عدد المشردين في كيبيك بنسبة 44%، وارتفعت أعدادهم إلى 10000 العام الماضي".

وأشارت لوسير إلى أن السكان الأصليين، الذين يمثلون 5% من السكان الكنديين، ممثلون أيضاً بشكل خاص في الشوارع.

وقالت عمدة المدينة جولي بوردون، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "التشرد الواضح لم يكن موجوداً في غرانبي قبل ثلاث سنوات"، معترفةً بأن "الإيجارات مرتفعة للغاية الآن مقارنةً بما كانت عليه قبل عامين".

وتواجه كيبيك، ثاني أكبر مقاطعة في كندا من حيث عدد السكان، نقصاً خطيراً في المساكن بسبب عوامل مختلفة، ما بين الوباء والهجرة القياسية التي أدت إلى ارتفاع أعداد السكان، ما أدى بالتالي إلى زيادة الطلب.

وباتت أسعار العقارات الموضوع الرئيسي على مائدة العشاء في البيوت الكندية خلال الأشهر الأخيرة، وأجبرت الانتقادات الشعبية المعارضة والحكومة على إعطاء الأولوية لمخاوف الإسكان وتكاليف المعيشة.

وحذر الخبراء من أن التشرد يتصاعد في جميع أنحاء كندا.

وتقدِّر البيانات الحكومية الكندية أن هناك نحو 235 ألف شخص بلا مأوى في جميع أنحاء البلاد، وهي إحصاءات لا تشمل سوى الأشخاص الذين يصلون إلى الملاجئ، حسب شيريل فورشوك، الأستاذة بجامعة "ويسترن أونتاريو"، التي قالت إنها تخشى أن تكون الصورة الحقيقية أسوأ بكثير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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