أعلنت أذربيجان إلقاء القبض على أرايك هاروتيونيان، أحد "الرؤساء" السابقين للكيان الأرمني في إقليم قره باغ.

جاء ذلك في بيان مشترك الخميس، صادر عن الادعاء العام وجهاز أمن الدولة الأذربيجانيين.

وكشف البيان أن جهاز أمن الدولة الأذربيجاني ألقى القبض على هاروتيونيان في مدينة خانكندي في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ونقله إلى باكو.

وسبق لأذربيجان أن أصدرت مذكرة اعتقال غيابية بحق هاروتيونيان، كما صدرت مذكرة بحث دولية بحقه.

كان هاروتيونيان أعطى أوامر بشنّ هجمات بالصواريخ الباليستية على مدينة كنجة الأذربيجانية خلال حرب قره باغ الثانية، تسببت في مقتل عديد من المدنيين.

وشغل هاروتيونيان منصب ما يسمى "رئيس" الكيان الأرمني المحتلّ في قره باغ بين عامَي 2020 و2023.

كانت السلطات الأذربيجانية ألقت القبض في وقت سابق على "الرئيسين" السابقين للكيان الأرمني، أركادي غوكايسان وباكو ساكيان، وكذا ما يُسمَّى "رئيس البرلمان" دافيد إيشانيان.

كان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/أيلول 2020 عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، من طرف المجموعة المسلحة في الإقليم، وبعد معارك استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، توصُّلَ أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينصّ على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وبعد 3 سنوات من انتهاك المجموعة المسلحة للاتفاقات، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية جديدة في 19 سبتمبر/أيلول الجاري، انتهت بنزع سلاح المجموعات المسلحة التابعة للكيان الأرمني وحلّ الكيان نفسه.

ولم يحظَ ما يسمى "حكومة إقليم قره باغ" باعتراف أي دولة أو منظمة دولية، بما في ذلك أرمينيا.