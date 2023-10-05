سياسة
2 دقيقة قراءة
مسؤول عن هجمات قتلت مدنيين.. اعتقال "رئيس" سابق للكيان الأرمني في قره باغ
كان أرايك هاروتيونيان أعطى أوامر بشنّ هجمات بالصواريخ الباليستية على مدينة كنجة الأذربيجانية خلال حرب قره باغ الثانية، تسببت في مقتل عديد من المدنيين.
مسؤول عن هجمات قتلت مدنيين.. اعتقال "رئيس" سابق للكيان الأرمني في قره باغ
القبض على أرايك هاروتيونيان أحد "الرؤساء" السابقين للكيان الأرمني في قره باغ / صورة: AA
5 أكتوبر 2023

أعلنت أذربيجان إلقاء القبض على أرايك هاروتيونيان، أحد "الرؤساء" السابقين للكيان الأرمني في إقليم قره باغ.

جاء ذلك في بيان مشترك الخميس، صادر عن الادعاء العام وجهاز أمن الدولة الأذربيجانيين.

وكشف البيان أن جهاز أمن الدولة الأذربيجاني ألقى القبض على هاروتيونيان في مدينة خانكندي في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ونقله إلى باكو.

وسبق لأذربيجان أن أصدرت مذكرة اعتقال غيابية بحق هاروتيونيان، كما صدرت مذكرة بحث دولية بحقه.

كان هاروتيونيان أعطى أوامر بشنّ هجمات بالصواريخ الباليستية على مدينة كنجة الأذربيجانية خلال حرب قره باغ الثانية، تسببت في مقتل عديد من المدنيين.

وشغل هاروتيونيان منصب ما يسمى "رئيس" الكيان الأرمني المحتلّ في قره باغ بين عامَي 2020 و2023.

كانت السلطات الأذربيجانية ألقت القبض في وقت سابق على "الرئيسين" السابقين للكيان الأرمني، أركادي غوكايسان وباكو ساكيان، وكذا ما يُسمَّى "رئيس البرلمان" دافيد إيشانيان.

كان الجيش الأذربيجاني أطلق في 27 سبتمبر/أيلول 2020 عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، من طرف المجموعة المسلحة في الإقليم، وبعد معارك استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، توصُّلَ أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينصّ على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وبعد 3 سنوات من انتهاك المجموعة المسلحة للاتفاقات، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية جديدة في 19 سبتمبر/أيلول الجاري، انتهت بنزع سلاح المجموعات المسلحة التابعة للكيان الأرمني وحلّ الكيان نفسه.

ولم يحظَ ما يسمى "حكومة إقليم قره باغ" باعتراف أي دولة أو منظمة دولية، بما في ذلك أرمينيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us