أعلنت الشرطة البريطانية الأربعاء أنها تحقق في تهمة القتل غير العمد ضد مستشفى، حيث قتلت ممرضة سبعة أطفال حديثي الولادة كانوا تحت رعايتها وحاولت قتل ستة آخرين.

وصدر على لوسي ليتبي (33 عاماً) حكم بالسجن مدى الحياة في أغسطس/آب الماضي، بعد إدانتها بجرائم قتل في مستشفى "كاونتس أوف تشيستر" بمدينة تشيستر في شمال غربيّ إنجلترا.

وذكرت شرطة شيشاير أن التحقيق في جرائم القتل غير العمد ضد المستشفى سيركز على الفترة التي ارتكبت فيها ليتبي جرائمها بين يونيو/حزيران 2015 والشهر نفسه من 2016.

وكشف مفتش المباحث سايمون بلاكويل، أن التحقيق سينظر في "مجالات تشمل القيادة العليا وصنّاع القرار لتحديد ما إذا كانت أي جريمة قد حدثت".

ولفت إلى أنه "في هذه المرحلة لا نحقق مع أي فرد في ما يتعلق بالقتل غير العمد بسبب الإهمال الجسيم"، مؤكداً أن التحقيق لا يزال "في مراحله المبكرة للغاية".

كانت هيئة الادعاء الملكية التي تتولى المحاكمات في إنجلترا وويلز، أعلنت الشهر الماضي أنها ستسعى لإعادة المحاكمة بتهمة محاولة ليتبي قتل طفلة في فبراير/شباط 2016.

من جانبها نفت ليتبي، المتحدرة من هيريفورد في غربيّ إنجلترا، جميع التهم الموجهة إليها. وقدمت منذ ذلك الحين استئنافاً ضدّ إدانتها.

وقالت الحكومة إنه سيجرى تحقيق عامّ مستقلّ للنظر في كيفية تعامل إدارة مستشفى "كاونتس أوف تشيستر" مع مخاوف الأطباء.