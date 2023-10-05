الأعمال والتكنولوجيا
3 دقيقة قراءة
"غوغل" تكشف عن هاتف جديد معزز بتقنية الذكاء الصناعي
كشفت شركة "غوغل" عن مجموعتها الجديدة من هواتف "بيكسل" الذكية، تضمّ هاتفاً مهنياً معززاً بتقنية الذكاء الصناعي التوليدي.
"غوغل" تكشف عن هاتف جديد معزز بتقنية الذكاء الصناعي
"غوغل" تكشف عن هواتف "بيكسل" الذكية معززة بتقنية الذكاء الصناعي / صورة: AFP
5 أكتوبر 2023

أعلنت شركة "غوغل" الأربعاء عن مجموعتها الجديدة من هواتف "بيكسل" الذكية، تضمّ هاتفاً مهنياً معززاً بتقنية الذكاء الصناعي التوليدي، أطلقت عليه اسم "بيكسل 8 برو".

وخلال حدث تسويقي في نيويورك، قال نائب رئيس المجموعة المسؤول عن الأجهزة والخدمات ريك أوسترلو، إنّ الهاتف يمثل "إنجازاً كبيراً"، مضيفاً: "سيكون بيكسل 8 برو أوّل هاتف ذكي مزوّد بنظام الذكاء الصناعي المخصص للصور".

ويمكن لهاتف "بيكسل 8 برو" الذي يتميّز بشريحة قوية، أن ينفّذ بعض وظائف الذكاء الصناعي على الجهاز نفسه، بدل معالجة البيانات من بُعد عبر خوادم، وهي عملية تتطلّب كثيراً من النطاق الترددي.

وستعملُ هذه التكنولوجيا على تحسين الأدوات الموجودة أصلاً في الهاتف كتعديل الصور، لكنّ الهدف منها أن تؤدِّي وظائف أخرى.

وتتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى، أبرزها "غوغل" و"مايكروسوفت"، لتكون في طليعة ناشري أدوات من شأنها توفير الوقت للبشر.

وستختبر هواتف "بيكسل" ميزات من "بارد"، وهو روبوت غوغل للمحادثة، الآلي الذي يعمل بالذكاء الصناعي، والمنافس لـ"تشات جي بي تي" من شركة "أوبن ايه آي".

كانت شركة "أوبن ايه آي" أعلنت أخيراً أنّها أدخلت تحديثاً على برنامجها للذكاء الصناعي "تشات جي بي تي" سيجعله قادراً على التفاعل بالصوت والصورة مع المستخدمين.

وقريباً سيتمكّن البرنامج من الردّ على أي طلب مرتبط بصورة، بالإضافة إلى الدردشة شفهياً مع مستخدميه.

وقالت مونيكا غوبتا نائبة رئيس "غوغل"، إنّ هذا الإنجاز "خطوة تقرّبنا إلى هدفنا المتمثل في ابتكار أكثر مساعد شخصي آلي مفيد في العالم".

وتابعت: "إنه يجمع بين المساعدة الشخصية والقدرة على التفكير وإنشاء المحتوى"، مضيفةً: "يمكنه أن يسمع ويتحدث ويرى، ويستطيع أيضاً أداء مهامَّ تساعد المستخدم مباشرة في جهازه".

وعلى غرار ما أكدته شركات أخرى، أشارت "غوغل" إلى أنّ عدداً كبيراً من خصائص الذكاء الصناعي الجديدة في مرحلة أولية، وستُحسَّن تدريجيّاً.

وتعتزم المجموعة الأميركية التي تتخذ في كاليفورنيا مقرّاً لها، تزويد هاتف "بيكسل 8 برو" بمستشعر لقياس درجة حرارة الجسم، في انتظار موافقة السلطات الأميركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us