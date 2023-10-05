أعلنت شركة "غوغل" الأربعاء عن مجموعتها الجديدة من هواتف "بيكسل" الذكية، تضمّ هاتفاً مهنياً معززاً بتقنية الذكاء الصناعي التوليدي، أطلقت عليه اسم "بيكسل 8 برو".

وخلال حدث تسويقي في نيويورك، قال نائب رئيس المجموعة المسؤول عن الأجهزة والخدمات ريك أوسترلو، إنّ الهاتف يمثل "إنجازاً كبيراً"، مضيفاً: "سيكون بيكسل 8 برو أوّل هاتف ذكي مزوّد بنظام الذكاء الصناعي المخصص للصور".

ويمكن لهاتف "بيكسل 8 برو" الذي يتميّز بشريحة قوية، أن ينفّذ بعض وظائف الذكاء الصناعي على الجهاز نفسه، بدل معالجة البيانات من بُعد عبر خوادم، وهي عملية تتطلّب كثيراً من النطاق الترددي.

وستعملُ هذه التكنولوجيا على تحسين الأدوات الموجودة أصلاً في الهاتف كتعديل الصور، لكنّ الهدف منها أن تؤدِّي وظائف أخرى.

وتتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى، أبرزها "غوغل" و"مايكروسوفت"، لتكون في طليعة ناشري أدوات من شأنها توفير الوقت للبشر.

وستختبر هواتف "بيكسل" ميزات من "بارد"، وهو روبوت غوغل للمحادثة، الآلي الذي يعمل بالذكاء الصناعي، والمنافس لـ"تشات جي بي تي" من شركة "أوبن ايه آي".

كانت شركة "أوبن ايه آي" أعلنت أخيراً أنّها أدخلت تحديثاً على برنامجها للذكاء الصناعي "تشات جي بي تي" سيجعله قادراً على التفاعل بالصوت والصورة مع المستخدمين.

وقريباً سيتمكّن البرنامج من الردّ على أي طلب مرتبط بصورة، بالإضافة إلى الدردشة شفهياً مع مستخدميه.

وقالت مونيكا غوبتا نائبة رئيس "غوغل"، إنّ هذا الإنجاز "خطوة تقرّبنا إلى هدفنا المتمثل في ابتكار أكثر مساعد شخصي آلي مفيد في العالم".

وتابعت: "إنه يجمع بين المساعدة الشخصية والقدرة على التفكير وإنشاء المحتوى"، مضيفةً: "يمكنه أن يسمع ويتحدث ويرى، ويستطيع أيضاً أداء مهامَّ تساعد المستخدم مباشرة في جهازه".

وعلى غرار ما أكدته شركات أخرى، أشارت "غوغل" إلى أنّ عدداً كبيراً من خصائص الذكاء الصناعي الجديدة في مرحلة أولية، وستُحسَّن تدريجيّاً.

وتعتزم المجموعة الأميركية التي تتخذ في كاليفورنيا مقرّاً لها، تزويد هاتف "بيكسل 8 برو" بمستشعر لقياس درجة حرارة الجسم، في انتظار موافقة السلطات الأميركية.