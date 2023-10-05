قال مصدر في وزارة الدفاع التركية الخميس، إن العمليات التركية اللازمة لمكافحة تنظيم PKK/YPG الإرهابي نُفّذَت في السابق في الأماكن والأوقات اللازمة، مشيراً إلى أنها مستمرة حالياً وسوف تستمرّ مستقبلاً.

وأضاف أن تنظيم YPG الإرهابي هو نفسه PKK الإرهابي، وهو هدف مشروع بغضّ النظر عن أماكن عمله.

وقال المصدر إن "تركيا لا تزال تؤكّد أن الدول الأخرى خصوصاً الصديقة والحليفة، لا ينبغي أن تتقارب مع التنظيم الإرهابي".

وبشأن تصريحات وزير الخارجية هاكان فيدان الأربعاء التي دعا فيها "الأطراف الثالثة" للابتعاد عن التنظيمات الإرهابية، أوضح المصدر: "هذا كان تذكيراً، اتخاذ الاحتياطات اللازمة هو خيارهم".

وحول العمليات الجوية التركية على أوكار التنظيم الإرهابي شمالي العراق وإمكانية تحوُّلها إلى عملية برية، قال المصدر إن "تركيا قد تتبع مسارات عديدة لتجفيف منابع الإرهاب بوسائل عسكرية، والهدف هو تدمير التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديداً لتركيا وشعبها".

وقال: "العملية العسكرية البرية ليست الخيار الوحيد".

وبشأن الاجتماع الأمني الذي عُقد الأربعاء في مقر وزارة الدفاع بمشاركة وزيرَي الداخلية والخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات ورئيس الأركان العامة للجيش، قال المصدر إن "الاجتماع عُقد للتقييم والتشاور الأمني العامّ".

وأضاف: "عُقدَت مشاورات عامة بشأن الوضع الأمني وما يجب فعله في سياق مكافحة الإرهاب، وبُحث كذلك الهجوم الإرهابي الأخير في العاصمة أنقرة".

وقال إن "مثل هذه الاجتماعات يمكن أن تستمر عند الضرورة".

وردّاً على سؤال عن أنباء متداولة بأن منفّذَي هجوم أنقرة الإرهابي تَسلَّلا إلى تركيا باستخدام الطيران المظلي، قال المصدر إن "الإرهابيَّين عضوان في تنظيم PKK الإرهابي، وتحقيق الوحدات المعنية في كيفية تسللهما مستمرّ".

وأكد المصدر أن "كل العناصر التي تغذِّي التنظيم الإرهابي استُهدفت واعتُبرت أهدافاً مشروعة ضمن نطاق استراتيجية تدمير أوكار الإرهابيين، وسيظَلّ كل هؤلاء مستهدفين من الآن فصاعداً".

أهداف مشروعة

والأربعاء قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم PKK الإرهابي كافة في سوريا والعراق أهدافٌ مشروعة لتركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بأنقرة مع نظيره في جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو.

وأردف: "من الآن فصاعداً كل البنى التحتية والفوقية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم PKK الإرهابي في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية والعسكرية والاستخبارية".

وفي نفس السياق أكّد وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن جميع منشآت تنظيم PKK/YPG في سوريا والعراق تُعَدّ "أهدافاً مشروعة" للقوات التركية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الأربعاء، علّق فيه على الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة أنقرة الأحد الفائت. وقال غولر في هذا السياق: "على الجميع أن يعلم أن كل منشآت تنظيم PKK/YPG في سوريا والعراق، تُعَدّ أهدافاً مشروعة للقوات التركية".

وشدّد غولر على أن موقف القوات المسلحة التركية ضد الإرهاب مستمر بالمبادئ نفسها.

وتابع: "كفاحنا ضد الإرهاب سيستمر بمزيد من الإصرار والمثابرة حتى القضاء على جميع الإرهابيين الدمويين في هذه الجغرافيا".

والأحد الماضي وصل عنصران من تنظيم PKK الإرهابي بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، ونفذا هجوماً فجّر فيه أحدهما نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب عنصران من الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

عمليات ضد الإرهاب

وشنّ الجيش التركي خلال الأيام الماضية عدة هجمات على معاقل للتنظيم الإرهابي شمالي العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية شن غارات جوية على معاقل تنظيم PKK الإرهابي شماليّ العراق، وتحييد عديد من عناصره وتدمير 22 هدفاً.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 20 هدفاً لإرهابيي تنظيم PKK شماليّ العراق بغارات جوية استهدفت معاقلهم في متينا وهاكورك وقنديل وكاره، في غارات جوية يوم الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشارت إلى تدمير 20 هدفاً تضمّ مخابئ ومخازن ومغارات استخدمها الإرهابيون، ولفتت إلى أن من الإرهابيين الذين استُهدفوا قياديين بالتنظيم.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن الغارات نُفّذَت لتحييد تنظيم PKK والعناصر الإرهابية الأخرى والقضاء على هجماتهم ضدّ الشعب التركي وقوات الأمن انطلاقاً من شمال العراق ولضمان أمن الحدود بما يتماشى مع حقّ الدفاع عن النفس الناشئ عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.