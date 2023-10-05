قالت وسائل إعلام محلية فرنسية إن الجيش سيبدأ سحب قواته من النيجر هذا الأسبوع، وذلك بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون، انتهاء التعاون العسكري مع النيجر وبدء المغادرة التدريجية.

وذكر قائد القوات المسلحة الفرنسي تييري بوركار: "سنبدأ عملية الانسحاب هذا الأسبوع بشكل منتظم وآمن، وبالتنسيق مع النيجريين" حسب موقع مجلة "لو بوان Le Point".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، انتهاء التعاون العسكري مع النيجر وبدء المغادرة التدريجية لـ1500 جندي فرنسي "بحلول نهاية العام".

ويأتي القرار الفرنسي بعد توتر استمر أكثر من شهرين مع المجلس العسكري الذي يحكم النيجر منذ الانقلاب الذي نُفّذ في 26 يوليو/تموز الماضي ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم.

من جانبها، أوردت إذاعة فرنسا الدولية "RFI"، أن انسحاب القوات الفرنسية الذي أعلنه ماكرون سيبدأ الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول.

ونقلت الإذاعة عن هيئة الأركان العامة للجيش، أن "أول من يحزمون أمتعتهم هم 400 جندي منتشرون حالياً في ولام، على طول الحدود بين مالي والنيجر، في إطار مشاركتهم في عملية ألماهاو مع جيش النيجر لتأمين منطقة ليبتاكو.

وكشف ضباط فرنسيون، حسب الإذاعة أيضاً، عن أنه "بمجرد وصول الجنود الـ400 إلى قاعدة نيامي الجوية، سيستقلّون طائرة متجهة إلى فرنسا".

وأضاف المصدر نفسه أنه يجري تحديد "وتيرة المغادرة بشكل جيد وبأمان وبالتنسيق مع السلطات المحلية".

لكنّ المجلس العسكري في النيجر نفى في الأيام الماضية وجود تنسيق فني مع باريس بخصوص انسحاب القوات الفرنسية، وفق ما أشارت الإذاعة نفسها.

ويوجد في النيجر 1500 جندي فرنسي، بعد أن تحول هذا البلد إلى مركز رئيسي لانتشارها الأمني في منطقة الساحل عقب انسحابها من مالي في 2022 إثر انقلاب عسكري أيضاً.

وتنتشر القوات الفرنسية في 3 مواقع رئيسية في النيجر هي: القاعدة العسكرية 101 بالعاصمة نيامي، ويتمركز فيها نحو ألف عسكري، وفي مركزَي "دعم" في منطقة تيلا بيري، وفق موقع "فرانس 24".