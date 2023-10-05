ناقش وزيرا دفاع تركيا والعراق، الخميس، ملفات مشتركة عدة بين البلدين، إضافة إلى قضايا متعلقة بالصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب.

وعقب الاجتماع بين وزير الدفاع التركي يشار غولر، ونظيره العراقي ثابت محمد العباسي، في مقر وزارة الدفاع في العاصمة أنقرة، عقب استقبال الوزير العراقي بمراسم عسكرية رسمية.

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أكد وزير الدفاع يشار غولر، أنه "جرت مناقشة قضايا التعاون في مجال الصناعة العسكرية والدفاعية الإقليمية خلال الاجتماع".

وأضاف: "أكدنا أيضاً أن العراق وتركيا اللذين يتمتعان بروابط تاريخية واجتماعية قوية، هما في الوقت ذاته جارتان وشقيقتان تربطهما جغرافيا واحدة".

وأكد الوزير التركي أنه جرى خلال الاجتماع "تأكيد أهمية مواصلة التعاون في الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب وأمن الحدود".

كما أعرب غولر عن تعازيه للشعب العراقي، في ضحايا الحريق الذي أودى بحياة نحو 100 شخص خلال حفل زفاف في الموصل.