منحت جائزة نوبل للآداب لعام 2023 للكاتب النرويجي يون فوسه.

وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن جائزة نوبل للآداب 2023 مُنحت للمؤلف النرويجي يون فوسه بسبب "مسرحياته المبتكرة وأعماله النثرية التي تعبر عما لا يمكن البوح به".

وذكرت أن فوسه يعتبر من مؤلفي المسرحيات الأكثر عرضاً في العالم، وأنه يزداد شهرة يوماً بعد يوم بأعماله النثرية.

وولد يون فوسه، بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 1959 في مدينة هاوجيسوند النرويجية.

ودرس فوسه "الأدب المقارن" في جامعة بيرغن، وصدرت روايته الأولى بعنوان "أحمر وأسود" عام 1983.

وفي رصيد فوسه عديد من الروايات والقصص القصيرة والشعر وكتب الأطفال والمقالات والمسرحيات، وتُرجمت بعض أعماله إلى أكثر من 40 لغة بينها العربية.

وسيتسلّم يون فوسه، إلى جانب 5 فائزين آخرين جوائز نوبل لهذا العام، في حفلٍ يُقام في استوكهولم يوم 10 ديسمبر/كانون الأوّل المقبل، في ذكرى رحيل ألفرد نوبل عام 1986.