سياسة
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الدفاع التركية تعلن تحييد 1388 إرهابياً منذ مطلع العام الجاري
كشف مستشار الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية عن تحييد أكثر من 1388 إرهابياً منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى أن الرقم وصل إلى 38 ألف إرهابي منذ يوليو/تموز 2015.
الدفاع التركية تعلن تحييد 1388 إرهابياً منذ مطلع العام الجاري
مستشار الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية ذكي آق تورك خلال الإحاطة الصحفية. / صورة: AA
5 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، تحييد 1388 إرهابياً منذ مطلع العام الجاري،37 منهم خلال آخر 7 أيام.

وقال مستشار الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة زكي آق تورك، خلال إحاطة إعلامية، إن القوات المسلحة التركية "ستواصل دك معاقل الإرهابيين في المكان والوقت المناسبَين".

وأضاف آق تورك أنه منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2023، جرى تحييد 1388 إرهابياً في مناطق عمليات مكافحة الإرهاب، بما فيها شمال سوريا والعراق، 37 منهم في الأيام السبعة الماضية.

ولفت إلى أن القوات الجوية دمرت 58 موقعاً في مناطق قنديل وأسوس وكاره ومتينا وهاكورك شمالي العراق عبر غارات شنتها أيام 1 و3و4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأشار آق تورك إلى تحييد أكثر من 38 ألف إرهابي منذ شهر يوليو/تموز 2015.

وأوضح أق تورك أنه جرى توقيف 8 آلاف و593 شخصاً حاولوا تجاوز الحدود التركية بشكل غير قانوني، منهم 533 عنصراً في منظمات إرهابية.

وأطلقت وزارة الداخلية التركية الثلاثاء عمليات "الأبطال" ضد تنظيم PKK الإرهابي، واعتقلت عشرات، وتحديداً من الجهاز الأمني للتنظيم.

وجاء تكثيف العمليات الأمنية والعسكرية بعد الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مديرية الأمن العام في أنقرة وأسفر عن إصابة عنصري أمن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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