سياسة
3 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة: نحتاج إلى الوصول إلى 18 مليوناً في السودان يواجهون صعوبات
طالبت الأمم المتحدة المجتمع الدولي بتوفير مزيد من الدعم للوصول إلى 18 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى المساعدة. وشددت على أهمية توفير الأمان لعملياتها ولموظفيها.
الأمم المتحدة: نحتاج إلى الوصول إلى 18 مليوناً في السودان يواجهون صعوبات
18 مليون شخص في السودان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية / صورة: AFP
5 أكتوبر 2023

تواجه الأمم المتحدة صعوبات في الوصول إلى 18 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى المساعدات لمواجهة كارثة إنسانية تسبب فيها الصراع المندلع منذ 15 أبريل/نيسان.

وقالت كليمنتاين نكويتا سلامي نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان الخميس: "نحن بحاجة إلى الوصول إلى 18 مليوناً ولن نتخلى عن هذا الهدف ولكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم الدولي وتحسين الوصول إلى من يحتاجون إلينا وتوفير الأمان لعملياتنا".

وأضافت: "لسنا قادرين في هذه المرحلة على إجراء عملية تتناسب مع حجم الاحتياجات".

ودفع الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل/نيسان، أكثر من 4.2 مليون شخص إلى الفرار من ديارهم، وعبر ما يقرب من 1.2 مليون منهم إلى دول مجاورة مما وضع ضغوطاً هائلة على موارد السودان الهزيلة.

وقالت سلامي أن 19 من موظفي الإغاثة قُتلوا وأصيب 29 منذ اندلاع القتال، وهو أمر "غير مقبول وغير قانوني".

وأضافت أن "الروتين" يعيق توزيع المساعدات الإنسانية، وأن النداء الإنساني الذي وجهه المجتمع الدولي لجمع تمويل بقيمة 2.6 مليار دولار لمساعدة السودان لم يسفر سوى عن جمع ثلث المبلغ.

وتابعت قائلة: "نحتاج أيضاً إلى أن نرى حداً يوضع لتدخل أطراف النزاع في عملياتنا بما في ذلك التفتيش القسري لشاحنات المساعدات الإنسانية والوجود العسكري الإلزامي في أثناء عملية التحميل في بورت سودان والجزيرة".

وأضافت: "آمل أن نرى تحركاً سريعاً للحد من العقبات البيروقراطية، بما في ذلك التأخير في الموافقات على تأشيرات الدخول للموظفين كما وعدت السلطات السودانية في اجتماع للمانحين أمس".

وتخشى الأمم المتحدة تفاقم الأزمة إذا امتد الصراع إلى مناطق أخرى مثل ولاية الجزيرة في وسط البلاد التي وصفتها بأنها "سلة خبز السودان" حيث يمكن أن يعيق القتال الإمدادات الغذائية وسيكون لذلك "عواقب وخيمة على الأمن الغذائي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us