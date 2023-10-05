تواجه الأمم المتحدة صعوبات في الوصول إلى 18 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى المساعدات لمواجهة كارثة إنسانية تسبب فيها الصراع المندلع منذ 15 أبريل/نيسان.

وقالت كليمنتاين نكويتا سلامي نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان الخميس: "نحن بحاجة إلى الوصول إلى 18 مليوناً ولن نتخلى عن هذا الهدف ولكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم الدولي وتحسين الوصول إلى من يحتاجون إلينا وتوفير الأمان لعملياتنا".

وأضافت: "لسنا قادرين في هذه المرحلة على إجراء عملية تتناسب مع حجم الاحتياجات".

ودفع الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل/نيسان، أكثر من 4.2 مليون شخص إلى الفرار من ديارهم، وعبر ما يقرب من 1.2 مليون منهم إلى دول مجاورة مما وضع ضغوطاً هائلة على موارد السودان الهزيلة.

وقالت سلامي أن 19 من موظفي الإغاثة قُتلوا وأصيب 29 منذ اندلاع القتال، وهو أمر "غير مقبول وغير قانوني".

وأضافت أن "الروتين" يعيق توزيع المساعدات الإنسانية، وأن النداء الإنساني الذي وجهه المجتمع الدولي لجمع تمويل بقيمة 2.6 مليار دولار لمساعدة السودان لم يسفر سوى عن جمع ثلث المبلغ.

وتابعت قائلة: "نحتاج أيضاً إلى أن نرى حداً يوضع لتدخل أطراف النزاع في عملياتنا بما في ذلك التفتيش القسري لشاحنات المساعدات الإنسانية والوجود العسكري الإلزامي في أثناء عملية التحميل في بورت سودان والجزيرة".

وأضافت: "آمل أن نرى تحركاً سريعاً للحد من العقبات البيروقراطية، بما في ذلك التأخير في الموافقات على تأشيرات الدخول للموظفين كما وعدت السلطات السودانية في اجتماع للمانحين أمس".

وتخشى الأمم المتحدة تفاقم الأزمة إذا امتد الصراع إلى مناطق أخرى مثل ولاية الجزيرة في وسط البلاد التي وصفتها بأنها "سلة خبز السودان" حيث يمكن أن يعيق القتال الإمدادات الغذائية وسيكون لذلك "عواقب وخيمة على الأمن الغذائي".