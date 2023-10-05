سياسة
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ديوان المظالم التركي: العنصرية ومعاداة الإسلام في أوروبا بلغتا الذروة
قال رئيس ديوان المظالم في تركيا شرف مالقوج، أن العنصرية ومعاداة الإسلام في أوروبا بلغتا الذروة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.
ديوان المظالم التركي: العنصرية ومعاداة الإسلام في أوروبا بلغتا الذروة
مالقوج يحذر من تصاعد الكراهية ومعاداة الإسلام في أوروبا / Others
5 أكتوبر 2023

حذر رئيس اتحاد أمناء المظالم في منظمة التعاون الإسلامي، رئيس ديوان المظالم في تركيا "الأومبودسمان" شرف مالقوج، من تصاعد موجة العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال كلمة لمالقوج الخميس، في أثناء انطلاق الاجتماع التاسع لمجلس إدارة اتحاد أمناء المظالم في منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول.

وقال مالقوج: "في السنوات القليلة الماضية على وجه الخصوص، بلغت العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام الذروة في أوروبا".

ولافتاً إلى الاعتداءات التي تستهدف القرآن الكريم في عدد من الدول الأوروبية، أوضح مالقوج أن بعض حكام تلك البلدان يشجعون على حرق المصحف الشريف.

وأكد في هذا الإطار أهمية اجتماع اتحاد أمناء مظالم منظمة التعاون الإسلامي، آملاً أن يحمل البيان الختامي للاجتماع (الجمعة) التشديد على حماية مقدسات المسلمين.

وعلى صعيد منفصل، قال مالقوج إن تركيا دخلت بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان "مئوية تركيا" وحققت نجاحات مهمة على الصعيدَين الداخلي والعالمي.

و"مئوية تركيا" رؤية أعلنها الرئيس أردوغان أواخر 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الثانية التي تدخلها البلاد في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولفت مالقوج إلى مشاركة 32 بلداً في الاجتماع الحالي الذي يعقد على مدى يومين.

وشدد على أن العالم بحاجة إلى أن يسوده العدل والعدالة وحقوق الإنسان، مبينا أن "ما حدث في إفريقيا وآسيا وقره باغ وليبيا وفلسطين والحرب الأوكرانية يكشف ذلك بوضوح شديد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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